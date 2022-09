Andi Delort fait son mea-culpa auprès des Algériens!

L’attaquant de l’OGC Nice Andy Delort s’est exprimé auprès du média officiel de la Fédération Algérienne, s’excusant auprès des supporters de son absence et de son manque de clarté sur la situation.

L’attaquant des Aiglons a également tenu a demander pardon aux supporters algériens suite a sa décision et réaffirmer qu’il est pressé de revenir pour retrouver ses coéquipiers en sélection.

«Je languis de rejouer pour l’Algérie, remarquer et prendre du plaisir sur le terrain, a-t-il déclaré au micro de FAFTV. J’avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup de concurrence. (…) J’ai caché des choses au coach concernant un problème personnel qui faisait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J’ai mis du temps a le dire au coach, c’est ce qu’il m’a reproché. J’aurais dû être plus clair et plus franc avec lui et peut-être que ce ne serait pas passé comme ça. Je tiens a m’excuser auprès du peuple et je languis de montrer tout l’amour que j’ai pour ce maillot et pour ce pays.»