تعرض الناشط السياسي، رشيد نكّاز، الجمعة، لاعتداء جسدي في باريس ما استوجب نقله إلى المستشفى، حسبما أظهره تسجيل فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وظهر رشيد نكّاز مضرجا بالدماء بعد الاعتداء الذي قال إنه "تم من طرف نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني".
وأضاف نكّاز بأنه "تعرض لاعتداء بطريقة وحشية أثناء تصويره للمسكن الذي يملكه عمار سعداني في العاصمة الفرنسية باريس".
وأظهر تسجيل الفيديو تدخل مصالح الشرطة الفرنسية لتوقيف المعتدي الذي لم تتضح ملامح وجهه لأنه كان يخفي رأسه بمعطف، بينما استمر رشيد نكاز في تلك الأثناء في التقاط الصور.
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نكّاز يتعرض لاعتداء بباريس ويتهم نجل سعداني
الشروق أون لاين
تعرض الناشط السياسي، رشيد نكّاز، الجمعة، لاعتداء جسدي في باريس ما استوجب نقله إلى المستشفى، حسبما أظهره تسجيل فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
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وظهر رشيد نكّاز مضرجا بالدماء بعد الاعتداء الذي قال إنه "تم من طرف نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني".
وأضاف نكّاز بأنه "تعرض لاعتداء بطريقة وحشية أثناء تصويره للمسكن الذي يملكه عمار سعداني في العاصمة الفرنسية باريس".
وأظهر تسجيل الفيديو تدخل مصالح الشرطة الفرنسية لتوقيف المعتدي الذي لم تتضح ملامح وجهه لأنه كان يخفي رأسه بمعطف، بينما استمر رشيد نكاز في تلك الأثناء في التقاط الصور.
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