بعدما ساهم في بروز العديد من المواهب الكوميدية الشابة الشروق تجدّد ثقتها في "سليم آلك".. و"المنشار" يعود قريبا!

في خطوة غير متوقعة، قررت إدارة قناة "الشروق" منح ثقتها مجددا للمثل الكوميدي سليم مجاهد، الشهير بـ"سليم آلك" من أجل تقديم برنامجه الكوميدي الشهير "المنشار"، علما أن ظروف وقف البرنامج ومنعه من البث الموسم الفارط جاءت نتيجة ارتكابه بعض الهفوات، ودفعت البعض للقول إنه لن يعود لكن يبدو أن الإدارة كان لها رأي مختلف!

"سليم آلك" الذي يعرفه الجزائريون من خلال النكت حتى أنه استمد لقبه الفني منها عقب انطلاقته في برنامج "الفهامة" على التلفزيون الجزائري، كان قد ظهر الموسم الماضي في ديكور ضخم، وأعطى لنفسه سلطة التقديم التلفزيوني مستفيدا من ثقة "الشروق" في موهبته، حيث ساهم في إبراز العديد من الوجوه الفنية الكوميدية كما أنه استضاف عددا من الفنانين والممثلين أبرزهم السيدة بهية راشدي التي عبرت عن إعجابها بالبرنامج وطريقة تقديمه، لكن "المنشار" وقع بنظر الكثيرين في خانة التكرار، وارتفعت بعض الأصوات لتندد بطريقة "سليم آلك" في تقديمه، ثم سرعان ما استغل البعض فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة تعامل الممثلين مع أحد الأطفال من اللاجئين الأفارقة حيث صنفت الفعل في خانة "العنصرية"، أمر نفاه سليم مجاهد مرارا وتكرارا قائلا إنه تم بتر الفيديو وتشويه الحقيقة، فهو لم يسخر من الطفل بل قام بالضحك معه ثم رافقه أثناء المغادرة ولم يقم بإهانته "لكن الجزء من الفيديو يظهر خوف الطفل من أحد الممثلين قصار القامة، وهو خوف طبيعي قد يحدث لأي طفل في سنه وليس شرطا أن يكون جزائريا أو أجنبيا"!

ومع ذلك، قدّم سليم مجاهد اعتذاره للجميع عن سوء الفهم، لكن إدارة الشروق أوقفت البرنامج، بعدما تزايدت الضغوط، واتخذت موقفا صريحا يمنع أي إشارة عنصرية أو إهانة شخصية باسم الكوميديا، قبل أن يعود سليم في برنامج آخر في شهر رمضان ثم خلال فصل الصيف لكن الأسئلة جميعا كانت تطرح بخصوص عودة "المنشار" من عدمها؟ ليأتي الرد أخيرا مع بداية بث "البرومو" الخاص بالبرنامج والذي لا نعلم حتى الآن، هل سيعود في ديكوره الضخم أم أنه سيكتفي بما كان يقدمه في المواسم الأولى وحقق به نجاحا بين الجمهور؟