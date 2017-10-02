نقابة الأساتذة الجامعيين تلتقي حجار مجددا

تلتقي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الخميس المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، المتعلقة بالظروف المهنية والاجتماعية للأستاذ.

وأوضح رئيس النقابة مسعود عمارنة، بأن اللقاء الثاني الذي سيجمعهم بالوزارة سيكون مكملا لجلسة الحوار الأولى التي حضرها ممثلو النقابات أول أمس، والتي أبدى فيها الوزير استعداده لحل مشاكل الأساتذة، بداية بالإفراج على المرسوم التنفيذي المتعلق بالتأهيل الجامعي، مضيفا "نأمل أن تكون النصوص القانونية أكثر مرونة ولا تعرقل مسار الترقية للأساتذة".

وقال المتحدث، تمت الموافقة على تفعيل اللجان المشتركة المتخصصة والمتعلقة بالسكن والمسار المهني والبحث العلمي، لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، كما سيتم إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وطرحه للنقاش والتشاور قصد إثرائه، بغية تكييف أحكامه مع المعطيات الجديدة ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحالية، مع تفعيل التعليمة المتعلقة باقتطاع حصص سكنية لفائدة الأساتذة من مختلف الصيغ المنجزة في إطار برنامج الحكومة وتفعيل التعليمة الوزارية رقم المتعلقة.