بعد تأجيل وتأخير طويلين، يطلق خريج برنامج "ستار أكاديمي11" أنيس بورحلة، الخميس، أغنيته "السينغل" الجديدة "المُخ تالف"، وذلك عبر حفل خاص سيقيمه بقاعة "ابن زيدون" بمركب رياض الفتح. والمعروف أن أنيس كان قد صوّر "المُخ تالف" على شكل فيديو كليب بين وهرانوالجزائر العاصمة، وقرّر عرضه الأول من خلال ذات الحفل الذي سيلتقي فيه محبيه بعد غياب.
وكان بورحلة قد شوّق متابعيه بتغريدة نشر من خلالها ملصق الحفل.. وكتب لجميع محبيه باللغة الإنجليزية: "عائدون.. وسنطلق قريبا جديدنا المُخ تالف، انتظرونا".
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أنيس بورحلة يطلق جديده "المُخ تالف"
رابح. ع
بعد تأجيل وتأخير طويلين، يطلق خريج برنامج "ستار أكاديمي11" أنيس بورحلة، الخميس، أغنيته "السينغل" الجديدة "المُخ تالف"، وذلك عبر حفل خاص سيقيمه بقاعة "ابن زيدون" بمركب رياض الفتح. والمعروف أن أنيس كان قد صوّر "المُخ تالف" على شكل فيديو كليب بين وهرانوالجزائر العاصمة، وقرّر عرضه الأول من خلال ذات الحفل الذي سيلتقي فيه محبيه بعد غياب.
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وكان بورحلة قد شوّق متابعيه بتغريدة نشر من خلالها ملصق الحفل.. وكتب لجميع محبيه باللغة الإنجليزية: "عائدون.. وسنطلق قريبا جديدنا المُخ تالف، انتظرونا".