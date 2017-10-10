تحولت العاصفة الاستوائية "أوفيليا"، الأربعاء، إلى إعصار لتصبح بذلك عاشر عاصفة على التوالي في المحيط الأطلنطي تبلغ درجة الإعصار.
ومن المرتقب أن يسلك الإعصار مسارا قريبا من إيرلندا وبريطانيا، الثلاثاء، ويرجح أن يؤدي إلى هبوب رياح قوية، لكنه لن يبلغ كثافة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، خلال الآونة الأخيرة.
وبدأ الإعصار في التاسع من أوت حين اشتدت العاصفة "فرانكلين" وتحولت إلى أول إعصار في الموسم في خليج المكسيك، وأسفرت عن وقوع أضرار خفيفة في المكسيك.
لكن الأمور اتخذت منحى أكثر تصاعدا بعد أسبوعين، وتحولت إلى إعصار "هارفي" الذي وصل إلى الدرجة الرابعة وألحق أضرار كبيرة بولاية تكساس الأمريكية.
ولم يحصل منذ 1893 أن تحولت عشر عواصف على التوالي إلى أعاصير، وبحسب البيانات المتوفرة، فإن هذا الرقم حصل 4 مرات فقط عبر التاريخ الموثق ببيانات الأرصاد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1مقتل "الأرملة البيضاء" البريطانية في سوريا
2القرضاوي يراسل ابنته عُلا ويثير موجة من ردود الفعل المتناقضة
3ترامب يكشف مَن كان يقصد بتصريح "هدوء يسبق العاصفة"
4قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا من سكاننا الأصليين
5أمريكا تنسحب من اليونسكو
Français English
الرأي
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
سليم قلالة
من مشكلة فرعية.. إلى مشكلة فرعية أخرى!
أبو بكر خالد سعد الله
"الجزائر تعادل إسبانيا"!!
عمار يزلي
النصب لأجل المناصب
جمال لعلامي
"تمهبيل" بلا تمثيل!
رشيد ولدبوسيافة
من أمر بـ"طرد" الخبراء من المدرسة؟
قادة بن عمار
ليس دفاعا عن خليدة تومي!
حبيب راشدين
المنازلة التي لن يخسرها الإسلام
الفيديو
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
"أوفيليا".. إعصار جديد يقترب من أوروبا
الشروق أونلاين
تحولت العاصفة الاستوائية "أوفيليا"، الأربعاء، إلى إعصار لتصبح بذلك عاشر عاصفة على التوالي في المحيط الأطلنطي تبلغ درجة الإعصار.
تغطيات ذات صلة
معتقلو الريف المغربي يُضرِبون عن الطعام منذ شهر
الجوع سلاحُ حرب ضد الروهينغا المسلمين في بورما
القرضاوي يراسل ابنته عُلا ويثير موجة من ردود الفعل المتناقضة
قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا من سكاننا الأصليين
أمريكا تنسحب من اليونسكو
ومن المرتقب أن يسلك الإعصار مسارا قريبا من إيرلندا وبريطانيا، الثلاثاء، ويرجح أن يؤدي إلى هبوب رياح قوية، لكنه لن يبلغ كثافة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، خلال الآونة الأخيرة.
وبدأ الإعصار في التاسع من أوت حين اشتدت العاصفة "فرانكلين" وتحولت إلى أول إعصار في الموسم في خليج المكسيك، وأسفرت عن وقوع أضرار خفيفة في المكسيك.
لكن الأمور اتخذت منحى أكثر تصاعدا بعد أسبوعين، وتحولت إلى إعصار "هارفي" الذي وصل إلى الدرجة الرابعة وألحق أضرار كبيرة بولاية تكساس الأمريكية.
ولم يحصل منذ 1893 أن تحولت عشر عواصف على التوالي إلى أعاصير، وبحسب البيانات المتوفرة، فإن هذا الرقم حصل 4 مرات فقط عبر التاريخ الموثق ببيانات الأرصاد.