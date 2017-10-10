وجّهت وزارة التربية تعليمة جديدة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، إلى مديري التربية على المستوى الوطني، تحدد فيها شروط وتفاصيل إحالة الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد بقطاع التربية مستقبلا، في إطار تجسيد الأحكام المتضمنة في القانون رقم 16- 15.
وجاء في نص التعليمة، أنه تفاديا لكل الاختلالات التي قد تمس السير الحسن لدراسة ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد، وبتوفر التأطير البيداغوجي والإداري الكافي واللازم لضمان التمدرس، طلبت الوزارة بتطبيق مجموعة من الشروط، حيث تتوقف، استفادة الموظفين من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين الذين يبلغون سن الستين، على استيفاء شرطي بلوغ سن الستين مع إمكانية إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، تقول التعليمة، ابتداء من الخامسة والخمسين سنة كاملة مع ضرورة قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل.
كما يمكن للموظف ـ تضيف التعليمة التي تحوز "الشروق" على نسخة منها - أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات، حيث لا يمكن للهيئة المستخدمة إحالته على التقاعد، ويمنع إحالة أي موظف يبلغ السن القانونية على التقاعد ما لم يقدم طلبا بذلك، في حين يتقدم الموظف المعني، دون سواه بطلب الإحالة على التقاعد خلال فترة أقصاها 30 نوفمبر من كل سنة، حيث يتم إيداع طلبات التقاعد لدى مدير المؤسسة مكان العمل الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية التي تتولى مهمة إعداد ملفات الإحالة على التقاعد وإيداعها لدى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد.
أما بالنسبة للموظفين الذين يمكن منحهم معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري، فقد حددت الوزارة شروط الاستفادة منه بإتمام مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وأن يبلغ صاحب الطلب 58 سنة على الأقل في سنة 2017 و59 سنة على الأقل في سنة 2018 حيث يتقدم، في هذه الحالة، الموظف المعني بطلب الإحالة على التقاعد خلال فترة أقصاها 30 نوفمبر 2017 بالنسبة للذين يبلغون 58 سنة في السنة الجارية و30 نوفمبر 2018 بالنسبة للذين يبلغون سن الـ59 سنة في سنة 2018.
وقد أشارت التعليمة إلى أن إحالة الموظفين المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسات التعليمية الذين أودعوا طلبات الإحالة على التقاعد، سيكون نهاية السنة الدراسية.
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"الشروق" تنشر مضمون تعليمة الوزارة إلى مديرياتها بالولايات
هذه شروط وتفاصيل الإستفادة من التقاعد في قطاع التربية
ع. تڤمونت
وجّهت وزارة التربية تعليمة جديدة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، إلى مديري التربية على المستوى الوطني، تحدد فيها شروط وتفاصيل إحالة الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد بقطاع التربية مستقبلا، في إطار تجسيد الأحكام المتضمنة في القانون رقم 16- 15.
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وجاء في نص التعليمة، أنه تفاديا لكل الاختلالات التي قد تمس السير الحسن لدراسة ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد، وبتوفر التأطير البيداغوجي والإداري الكافي واللازم لضمان التمدرس، طلبت الوزارة بتطبيق مجموعة من الشروط، حيث تتوقف، استفادة الموظفين من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين الذين يبلغون سن الستين، على استيفاء شرطي بلوغ سن الستين مع إمكانية إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، تقول التعليمة، ابتداء من الخامسة والخمسين سنة كاملة مع ضرورة قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل.
كما يمكن للموظف ـ تضيف التعليمة التي تحوز "الشروق" على نسخة منها - أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات، حيث لا يمكن للهيئة المستخدمة إحالته على التقاعد، ويمنع إحالة أي موظف يبلغ السن القانونية على التقاعد ما لم يقدم طلبا بذلك، في حين يتقدم الموظف المعني، دون سواه بطلب الإحالة على التقاعد خلال فترة أقصاها 30 نوفمبر من كل سنة، حيث يتم إيداع طلبات التقاعد لدى مدير المؤسسة مكان العمل الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية التي تتولى مهمة إعداد ملفات الإحالة على التقاعد وإيداعها لدى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد.
أما بالنسبة للموظفين الذين يمكن منحهم معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري، فقد حددت الوزارة شروط الاستفادة منه بإتمام مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وأن يبلغ صاحب الطلب 58 سنة على الأقل في سنة 2017 و59 سنة على الأقل في سنة 2018 حيث يتقدم، في هذه الحالة، الموظف المعني بطلب الإحالة على التقاعد خلال فترة أقصاها 30 نوفمبر 2017 بالنسبة للذين يبلغون 58 سنة في السنة الجارية و30 نوفمبر 2018 بالنسبة للذين يبلغون سن الـ59 سنة في سنة 2018.
وقد أشارت التعليمة إلى أن إحالة الموظفين المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسات التعليمية الذين أودعوا طلبات الإحالة على التقاعد، سيكون نهاية السنة الدراسية.