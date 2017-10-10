مواطنون وقعوا في شباكه ببوزريعة عون أمن ينتحل صفة سائق وال منتدب ويبيع شققا وهمية

قضت محكمة الشراقة، الإثنين، بالحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 50 ألف دج، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضد عون أمن في العقد الخامس من العمر، لارتكابه جنحة النصب والاحتيال على 3 مواطنين.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت وقائع القضية عندما تقدم الضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد المتهم مفادها أنه انتحل صفة سائق الوالي المنتدب لبوزريعة وأوهمهم باستطاعته تسهيل عملية حصولهم على شقق لهم مع مستودع مقابل مبالغ تراوحت بين 4 و6 ملايين سنتيم، وأخبرهم أنها مستحقات الحصول على مقررات الاستفادة.

وعندما تسلم المعني الأموال وملفاتهم أصبح لا يرد على مكالماتهم، ما جعل الضحايا يقررون مقاضاته لضمان حقوقهم. على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها إلى أن تم القبض على المتهم متلبسا بحوزته 6 ملفات سكن لضحايا آخرين ضبطت داخل مسكنه وبينت التحقيقات أنه مسبوق في قضايا مماثلة. وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي اعترف بالجرم المنسوب إليه، موضحا أن حالته الصحية المزرية التي تستدعي إجراءه عملية جراحية ما أجبره على سلب الناس أموالهم باستعمال طرق احتيالية، طالبا إفادته بالظروف المخففة. أما الضحيتان اللذان حضرا المحاكمة فقد أوضحا أن المتهم كذب عليهما وأخبرهما أن الوالي طلب منه توزيع شقق على المواطنين غير المستفيدين. وطلبا إلزامه إرجاع أموالهم مع تعويض قدره 200 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بهما.