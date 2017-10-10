قضت محكمة الشراقة، الإثنين، بالحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 50 ألف دج، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضد عون أمن في العقد الخامس من العمر، لارتكابه جنحة النصب والاحتيال على 3 مواطنين.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت وقائع القضية عندما تقدم الضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد المتهم مفادها أنه انتحل صفة سائق الوالي المنتدب لبوزريعة وأوهمهم باستطاعته تسهيل عملية حصولهم على شقق لهم مع مستودع مقابل مبالغ تراوحت بين 4 و6 ملايين سنتيم، وأخبرهم أنها مستحقات الحصول على مقررات الاستفادة.
وعندما تسلم المعني الأموال وملفاتهم أصبح لا يرد على مكالماتهم، ما جعل الضحايا يقررون مقاضاته لضمان حقوقهم. على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها إلى أن تم القبض على المتهم متلبسا بحوزته 6 ملفات سكن لضحايا آخرين ضبطت داخل مسكنه وبينت التحقيقات أنه مسبوق في قضايا مماثلة. وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي اعترف بالجرم المنسوب إليه، موضحا أن حالته الصحية المزرية التي تستدعي إجراءه عملية جراحية ما أجبره على سلب الناس أموالهم باستعمال طرق احتيالية، طالبا إفادته بالظروف المخففة. أما الضحيتان اللذان حضرا المحاكمة فقد أوضحا أن المتهم كذب عليهما وأخبرهما أن الوالي طلب منه توزيع شقق على المواطنين غير المستفيدين. وطلبا إلزامه إرجاع أموالهم مع تعويض قدره 200 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بهما.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1مضيفة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بمطار وهران!
2سائق شاحنة يفضل الموت على سحق السيارات؟
3وفاة غامضة لرضيعة بمصلحة للولادة في عنابة وعائلتها تتهم القابلات
4مدير ثانوية بالبليدة يعتدي على تلميذ بالضرب ويحتجزه داخل مكتب
5غضب وسط مكتتبي "عدل" إثر رفع قيمة السكنات بورقلة
Français English
الرأي
صالح عوض
الذين يزرعون الجراح
محمد الهادي الحسني
الوقحون
جمال لعلامي
"المخلية" والأربعون حرامي!
قادة بن عمار
أنت أيضا "جهويّ" يا بلومي!
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
الفيديو
النمساويون يصوتون في انتخابات قد توصل اليمين المتطرف للسلطة
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مواطنون وقعوا في شباكه ببوزريعة
عون أمن ينتحل صفة سائق وال منتدب ويبيع شققا وهمية
حورية.ب
قضت محكمة الشراقة، الإثنين، بالحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 50 ألف دج، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضد عون أمن في العقد الخامس من العمر، لارتكابه جنحة النصب والاحتيال على 3 مواطنين.
تغطيات ذات صلة
القبض على منظمين لرحلات الهجرة السرية عبر البحر بعنابة
شاب يستدرج آخر عن طريق الفايسبوك ويسلبه 28 مليون بقسنطينة
شاب يبتز تلميذة لسرقة مجوهرات والدتها أو فضحها بـ"الفايسبوك"
عون أمن ينتحل صفة سائق وال منتدب ويبيع شققا وهمية
توقيف 3700 مشبوه في قضايا مخدرات وأسلحة محظورة وجرائم اقتصادية
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت وقائع القضية عندما تقدم الضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد المتهم مفادها أنه انتحل صفة سائق الوالي المنتدب لبوزريعة وأوهمهم باستطاعته تسهيل عملية حصولهم على شقق لهم مع مستودع مقابل مبالغ تراوحت بين 4 و6 ملايين سنتيم، وأخبرهم أنها مستحقات الحصول على مقررات الاستفادة.
وعندما تسلم المعني الأموال وملفاتهم أصبح لا يرد على مكالماتهم، ما جعل الضحايا يقررون مقاضاته لضمان حقوقهم. على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها إلى أن تم القبض على المتهم متلبسا بحوزته 6 ملفات سكن لضحايا آخرين ضبطت داخل مسكنه وبينت التحقيقات أنه مسبوق في قضايا مماثلة. وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي اعترف بالجرم المنسوب إليه، موضحا أن حالته الصحية المزرية التي تستدعي إجراءه عملية جراحية ما أجبره على سلب الناس أموالهم باستعمال طرق احتيالية، طالبا إفادته بالظروف المخففة. أما الضحيتان اللذان حضرا المحاكمة فقد أوضحا أن المتهم كذب عليهما وأخبرهما أن الوالي طلب منه توزيع شقق على المواطنين غير المستفيدين. وطلبا إلزامه إرجاع أموالهم مع تعويض قدره 200 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بهما.