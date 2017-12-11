روى الطفل الفلسطيني الأسير فوزي الجنيدي (16عاماً)، تفاصيل اعتقاله على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، "وتنكيلهم به دون أدنى مراعاة للقواعد الإنسانية"، حسب نادي الأسير الفلسطيني (حكومي).
وبيّن نادي الأسير في بيان، السبت، أن المحامي مأمون الحشيم، تمكن من زيارة الطفل في معتقل عوفر الإسرائيلي قرب رام الله، واستمع لشهادته حول تفاصيل الاعتقال.
وأشار الطفل في حديثه للمحامي إلى أنه بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، قام جندي بالاعتداء عليه بضرب صدره بسلاح (M16)، خلال مروره بالقرب من مواجهات في منطقة شارع التفاح في الخليل، وكان ينوي زيارة أقربائه.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الجنود - (23) جندياً كما ظهروا في الصور الصحفية المنشورة - "التحقوا بالجندي الأول فتوالى غالبيتهم شتمه وضربه وهو ملقى على الأرض، مستخدمين الأيدي الأرجل والأسلحة".
وذكر البيان على لسان الطفل المعتقل، أن الجنود قيّدوا يديه بعد ذلك بمرابط بلاستيكية أدت إلى إحداث جروح مكانها، وغطوا عينيه بقماش، واصطحبوه وهو حافي إحدى القدمين إلى منطقة "الكونتينر".
ولفت إلى أنه خلال المسير كان الجنود يقومون بضربه وشتمه، ويزيدون بالضرب كلما طلب منهم إحضار فردة حذائه التي سقطت من قدمه بفعل الضرب، إلى أن قام أحد الجنود بخلع الفردة المتبقية، وأكملوا به المسير وهو حافي القدمين.
وبيّن الطفل "الجنيدي" أن الجنود قاموا بعد ذلك باحتجازه في غرفة معتمة، وقاموا بضربه فيها وسكبوا الماء البارد على قدميه، والدّوس عليهما، واصفاً بأنه كان يشعر بأنه سيفقد الوعي من شدة التعذيب.
وأشار إلى أن التعذيب تسبب له برضوض كثيرة في مختلف أنحاء جسده، أدت إلى رفض إدارة معتقل "عتصيون" استقباله بسبب صعوبة وضعه، فتم تحويله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، ومن ثم إلى معتقل عوفر.
وأوضح المحامي الحشيم أن سلطات الاحتلال أخضعت الطفل الجنيدي للتحقيق وهو مكبل بالأصفاد الحديدية، ولم تسمح بحضور محاميه التحقيق أو اتصال عائلته بهم، رغم إقرار القانون بهذه الحقوق، كما وقام المحقق بدفعه للتوقيع على إفادة باللغة العبرية دون ترجمتها.
يذكر أنه تم تمديد اعتقال الطفل الجنيدي حتى تاريخ 18 الجاري.
واعتقل الجنيدي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث كانت مواجهات تدور بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها.
ولاقت صور التقطت له خلال اعتقاله من قبل 23 جندياً إسرائيلياً يحيطون به وحيداً، استنكاراً كبيراً محلياً ودولياً.
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لاقت صور اعتقاله من 23 جندياً إسرائيلياً استنكاراً دولياً
الطفل الفلسطيني "الجنيدي" يروي من معتقله تفاصيل تعذيبه
الأناضول - الشروق أونلاين
روى الطفل الفلسطيني الأسير فوزي الجنيدي (16عاماً)، تفاصيل اعتقاله على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، "وتنكيلهم به دون أدنى مراعاة للقواعد الإنسانية"، حسب نادي الأسير الفلسطيني (حكومي).
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الطفل الفلسطيني "الجنيدي" يروي من معتقله تفاصيل تعذيبه
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وبيّن نادي الأسير في بيان، السبت، أن المحامي مأمون الحشيم، تمكن من زيارة الطفل في معتقل عوفر الإسرائيلي قرب رام الله، واستمع لشهادته حول تفاصيل الاعتقال.
وأشار الطفل في حديثه للمحامي إلى أنه بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، قام جندي بالاعتداء عليه بضرب صدره بسلاح (M16)، خلال مروره بالقرب من مواجهات في منطقة شارع التفاح في الخليل، وكان ينوي زيارة أقربائه.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الجنود - (23) جندياً كما ظهروا في الصور الصحفية المنشورة - "التحقوا بالجندي الأول فتوالى غالبيتهم شتمه وضربه وهو ملقى على الأرض، مستخدمين الأيدي الأرجل والأسلحة".
وذكر البيان على لسان الطفل المعتقل، أن الجنود قيّدوا يديه بعد ذلك بمرابط بلاستيكية أدت إلى إحداث جروح مكانها، وغطوا عينيه بقماش، واصطحبوه وهو حافي إحدى القدمين إلى منطقة "الكونتينر".
ولفت إلى أنه خلال المسير كان الجنود يقومون بضربه وشتمه، ويزيدون بالضرب كلما طلب منهم إحضار فردة حذائه التي سقطت من قدمه بفعل الضرب، إلى أن قام أحد الجنود بخلع الفردة المتبقية، وأكملوا به المسير وهو حافي القدمين.
وبيّن الطفل "الجنيدي" أن الجنود قاموا بعد ذلك باحتجازه في غرفة معتمة، وقاموا بضربه فيها وسكبوا الماء البارد على قدميه، والدّوس عليهما، واصفاً بأنه كان يشعر بأنه سيفقد الوعي من شدة التعذيب.
وأشار إلى أن التعذيب تسبب له برضوض كثيرة في مختلف أنحاء جسده، أدت إلى رفض إدارة معتقل "عتصيون" استقباله بسبب صعوبة وضعه، فتم تحويله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، ومن ثم إلى معتقل عوفر.
وأوضح المحامي الحشيم أن سلطات الاحتلال أخضعت الطفل الجنيدي للتحقيق وهو مكبل بالأصفاد الحديدية، ولم تسمح بحضور محاميه التحقيق أو اتصال عائلته بهم، رغم إقرار القانون بهذه الحقوق، كما وقام المحقق بدفعه للتوقيع على إفادة باللغة العبرية دون ترجمتها.
يذكر أنه تم تمديد اعتقال الطفل الجنيدي حتى تاريخ 18 الجاري.
واعتقل الجنيدي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث كانت مواجهات تدور بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها.
ولاقت صور التقطت له خلال اعتقاله من قبل 23 جندياً إسرائيلياً يحيطون به وحيداً، استنكاراً كبيراً محلياً ودولياً.