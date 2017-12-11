السفير السعودي بالجزائر: أويحي اعتذر عن حادثة عين مليلة

قال سفير المملكة السعودية بالجزائر سامي الصالح، الثلاثاء، أن الوزير الأول أحمد أويحي قدم اعتذارا لبلاده حادثة الصورة التي رفعتها جماهير ملعب عين مليلة.

ونشر صالح تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها "قدم دولة رئيس الوزراء الجزائري بعد لقائه اليوم لمعالي رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة في احدى الملاعب".

وأضاف أن أويحي أبلغ ضيفه السعودي أن هذه الصورة "لا تنم عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره".

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