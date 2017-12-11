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السفير السعودي بالجزائر:
أويحي اعتذر عن حادثة عين مليلة
قال سفير المملكة السعودية بالجزائر سامي الصالح، الثلاثاء، أن الوزير الأول أحمد أويحي قدم اعتذارا لبلاده حادثة الصورة التي رفعتها جماهير ملعب عين مليلة.
ونشر صالح تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها "قدم دولة رئيس الوزراء الجزائري بعد لقائه اليوم لمعالي رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة في احدى الملاعب".
وأضاف أن أويحي أبلغ ضيفه السعودي أن هذه الصورة "لا تنم عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره".
02017/12/19 على 22:171
السفير السعودي بالجزائر:
أويحي اعتذر عن حادثة عين مليلة
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امنحوا أويحي 450 مليار دولار مثل ترومب
mohamed_a
02017/12/19 على 22:312
حكومة ربما , لكن شعبا لا. على سلمان هو ان يعتذر عن بيع القدس لليهود وقتل المسلمين في اليمن , وقتل المسلمين في سوريا مع قطر وتركيا, على الاقل هولاء انتبهو لانفسهم و كفو شرهم.
صالح صويلح2017/12/19 على 22:343
انا لا اقبل اعتذار الحكومة باسمي
02017/12/19 على 22:384
كن على يقين أن الذي يجمعنا مع السعودية هي وحدة دين وعقيدة ومصير وأخوة وعروبة
شكيب - الجزائر2017/12/19 على 22:395
اذا كان الاعتذار للسعودية فقط فهذا غير لائق لانه يجب الاعتذار للولايات المتحدة كذالك. الشعب حر في التعبير عن رايه..
التموشنتي - أرض المقاومة2017/12/19 على 22:446
لا يا سي أويحي اعتذر لنفسك و لا دخل لك في الشعب لآن الشعوب تتفاعل مع بعضها عكس الحكومات و القيادات التي تتنافق فيما بينها و لا تمثل الشعوب في شيء ، و ما قام به شبان عين مليلة هو تعبير حر و صادق و صريح باسم كل الجزائريين و هذا أدنى ما يقدمه شعب ذاق ويلات الاستعمار و الحقرة للقضية الفلسطينية .
التموشنتي - أرض المقاومة2017/12/19 على 22:527
لا اعتذار و لا انبطاح و النصر للمقاومة .
و ما عرضه شبان عين مليلة هو ترجمة لما قاله السديسي حين قال :"شخصان سينشران الأمن و السلام في العالم هما خادم الحرمين و الرئيس ترامب " و قد بد ءا بتوفير السلام للاسرائيليين متناسين الفلسطينيين .
02017/12/19 على 22:548
إسمع ياهذا هاته الجزائر وفيها قليلا من حرية التعبير ولنا الحق في التبعير عن سخطنا اتجاه حكامنا وسياسيينا ويمكن حتى شتمهم. وليس كما عندكم مواطنوكم لا يفتحون افواههم الا عند طبيب الاسنان. سكوتكم عن القدس استتراتيجي ولاغراض مالية.لان اول مكان ينافس مكة والمدينة للسياحة الدينية هو القدس.
karim - algerie2017/12/19 على 23:169
على جميع الأنصار الفرق الوطنية ان يقوم بتيفو مثل تيفوا عين مليلة و نترك أويحيى يعتذر