في مقطع فيديو نادر خامنئي: لست أهلاً لتولي منصب المرشد في إيران

تداول إيرانيون، الثلاثاء، تسجيلاً مصوراً نادراً لآية الله علي خامنئي يعترف فيه بعدم أهليته لتولي منصب مرشد الأعلى لـ"لثورة الإسلامية" في إيران.

وفي مقطع فيديو مدته 12 دقيقة، صرح خامنئي مخاطباً هاشمي رفسنجاني، أن اختياره لمنصب ولي الفقيه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يحمل العديد من السلبيات والمشاكل الفنية والقانونية، وفق ما نقل موقع قناة "يورونيوز عربي".

وأكد الفيديو المثير للجدل والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم شرعية استمرار خامنئي في منصبه، إذ أظهر الفيديو كواليس اختيار خامنئي لتولي منصبه التي تمت عقب رحيل مؤسس النظام الإيراني ومرشده الأول روح الله الخميني في العام 1989.

وأظهر الفيديو، أن اختيار خامنئي جاء بشكل مؤقت وانتقالي حتى إجراء استفتاء، إذ صوت مجلس الخبراء في جلسته المذكورة التي كان يديرها أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان الإيراني حينها، على أن القيادة يجب أن تكون فردية. ومن ثم تطرح بعض الأسماء للتصويت عليها لقيادة البلاد "بشكل مؤقت حتى إجراء الاستفتاء".

وقام بعض أعضاء مجلس الخبراء، ومنهم رفسنجاني، بطرح اسم خامنئي، الأمر الذي عارضه خامنئي نفسه، حيث قال في كلمة قصيرة: "يجب أن نبكي دماً على مجتمع إسلامي يطرح فيه احتمال قيادتي وقيادة أمثالي له".

ومن ثم كشف علي أكبر هاشمي رفسنجاني عن أسباب ترشيحه لخامنئي للمنصب قائلاً، إنه ينفذ وصية مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني. وبعد رحيل الخميني طبق مجلس خبراء القيادة المادة 107 من الدستور الإيراني التي ترمي لانتخاب القائد الجديد.

وبدأ النقاش، طبقاً لما ورد في المقطع، باقتراح من أن يكون الأمر شورى بين ثلاثة أشخاص: الرئيس ورئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الخبراء، وكان ترتيبهم آنذاك علي خامنئي، وموسوي أردبيلي، وعلي مشكيني.

واعترض المجلس على مسألة الشورى والقيادة الثلاثية وقرروا الأعضاء التصويت للقيادة الفردية، وهنا تدخل رفسنجاني ليكشف الستار عن وصية الخميني قبل وفاته وقوله "إن خامنئي هو الأنسب للقيادة".

وقال خامنئي، إن "كلامي لن يكون مسموعاً من قبل الشعب، وأضاف أنه ليس مرجعاً دينياً".

وصادف ظهور هذا الفيديو المثير للجدل يوم وفاة الرئيس الأسبق رفسنجاني الموافق اليوم (الثلاثاء)، ولم يذكر المصدر الذي سرب الفيديو عن طريق صحفي إيراني مقيم في أمريكا.

كما جاء هذا الفيديو وسط اضطرابات واحتجاجات تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين.

https://www.youtube.com/watch?v=1xoN6tqeXRI