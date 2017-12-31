غول: مؤتمر "تاج" هو السيّد في ملف الرئاسيات

قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، السبت، أنه يتعين اليوم دعم صندوق الاستثمار بقوة للدفع بالحركية الاقتصادية عموما، مطالبا باستغلال ارتفاع سعر النفط إلى 70 دولارا لدعم صندوق الاستثمار الوطني.

ورفض المتحدث الذي نشط تجمعا بمدينة مليانة في عين الدفلى، الكشف عن إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة بالقول أن مؤتمر الحزب "هو السيد"، ودعا غول مناضلي حزبه إلى ضرورة الوحدة لتدعيم النتائج "الإيجابية المتحصل عليه خلال الاستحقاق الأخير المتمثلة في نصف مليون صوت".