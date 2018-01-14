مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي: 2000 مليار لدعم مخابر الجامعات واستحداث دكتوراه مهنية بجامعة عنابة

عقد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة التعليم العالي، عبد حفيظ أوراغ، اجتماعا مع رئيس جامعة باجي مختار بعنابة، حياهم عمار، و95 مديرا من مديري مختبرات البحوث بالجامعة، الثلاثاء، حيث حقق هذا الاجتماع العديد من المكاسب الهامة كان أهمها استحداث الدكتوراه المهنية على مستوى المؤسسة الاقتصادية والتي سيتم تطبيقها بداية من سبتمبر المقبل، والتكفل بصيانة وإصلاح عتاد مخابر البحث العلمي مع توفير العتاد اللازم للباحثين.

وأكد أوراغ، أن الدولة تقوم بمجهود جبار لدعم مخابر البحث العلمي بالجامعات، حيث تم المصادقة مؤخرا خلال قانون المالية 2018 على الميزاينة المخصصة لمخابر البحث العلمي، والتي كانت خصصت لها ميزانية قدرت بـ 4.5 مليار دينار جزائري خلال السنة الفارطة، لتقفز خلال السنة الحالية إلى 20 مليار دينار جزائري (2000 مليار سنتيم).

وبخصوص الدكتوراه المهنية على مستوى المؤسسات الاقتصادية، والتي سيتم استحداثها بجامعة باجي مختار بعنابة ولأول مرة على المستوى الوطني بداية من سبتمبر 2018، أكد اوراغ في تصريح لـ"الشروق" أن هذه الدكتوراه المهنية تتميز بارتباطها الشديد بحاجات سوق العمل ومتطلباته المختلفة.