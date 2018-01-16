كلّ الأخبار الواردة من عديد البلديات "المريضة"، تنقل بالزيادة والنقصان، "حرب الغنائم" بين المنتخبين، وقد تحوّل الأميار إلى مجرّد رؤساء بلديات بالاسم فقط، بعدما صعد بعضهم بفراق صوت أو مقعد واحد فقط، وفقت التعديلات التي دخلت على قانون البلدية والولاية، لكن مازالت المداولات، وما تحمله من مصالح البلدية والمواطن، معلقة من عرقوبها، نتيجة الصراع حول رئاسة اللجان، وكذا النزاع المرتبط بتصفية الحسابات والانتقام!
أليس من العيب والعار، أن يقرأ الناخبون "الأربعين" على الانتخابات المحلية، ومع ذلك يرفض المنتخبون "دفن" عراكهم و"هوشتهم" في مقبرة التوافق الاختياري أو الاضطراري؟ أين هي تلك الضمانات والوعود والعهود التي قطعها المترشحون وأحزابهم خلال الحملة، عندما دعوا الناس على التصويت عليهم أو حتى ضدهم، من أجل دفع التنمية ببلدياتهم وانتشالها من مستنقع التخلف والمحسوبية والركود والجمود؟
لقد أثبتت الوقائع بعشرات المجالس "المخلية"، البلدية والولائية، أن الكثير من المترشحين السابقين، المنتخبين الحاليين، مارسوا النصب والكذب و"التبلعيط" في حقّ "بقايا" الناخبين، والدليل هذه الحروب المفتوحة، التي وإن فصل القانون في رئاسة البلديات، فإن اللجان والنيابة مازالت تسيل لعاب "الغاضبين" وتفتح شهيتهم تحت غطاء تمثيل المواطن والدفاع عن مصالح البلدية!
الأكيد، أن لا دخان بلا نار، ولا نار أيضا بلا دخان، فما يحدث بالبلديات من خزعبلات وهرطقات و"نشّ وهشّ ورشّ" بين منتخبي التشكيلات السياسية، يعكس حالة "الطمع" التي فرملت المشاريع وقتلت التنمية، وإن كان في جزء منها، له علاقة أيضا، بالثغرة التي أوجدها التعديل الجديد لقانون البلدية والولاية، حيث سوّى مسألة الرئاسة وترك المداولات مهددة !
لن يستوي ظلّ المجالس الشعبية المحلية، وعود منتخبيها أعوج، وسنرى كيف سيثرثر اليوم أميار في لقائهم بوزير الداخلية في "اليوم الوطني للبلدية"، فيما "يضرب النحّ" آخرون، ويتمّ إطلاق مقترحات لا يُمكن تجسيدها ميدانيا، ويعرض رؤساء بلديات مشاكل من المفروض أنهم المطالبين بحلها، وليس بنقلها إلى جهات أخرى، وسيشتكي أميار من ولاة ورؤساء دوائر وحتى مواطنين، فلا تنتظروا إذن معجزة ولا هم يحزنون !
يستحيل أن تستيقظ التنمية النائمة وتنطلق المشاريع المؤجّلة والمعطلة والمتأخرة، ولن يرضى المواطن عن المنتخب، إلاّ إذا تنصّل هذا الأخير عن حساباته وحساسياته الشخصية، أمّا إذا استمر الحال على ما هو عليه من ضرب تحت الحزام، ونيران صديقة وعدوّة، ووشاية كاذبة، وحفر وزبر وقبر، فإنه يستحيل أن ينتهي مسلسل التعفين والإفساد، كما لن يتوقف "البريكولاج" و"الصابوطاج" والتنابز على اقتسام "الفورماج" في بلديات "تاكل الجاج"!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1من يحكم من؟ كيف؟ وبماذا؟
2وجبة بالفئران!
3الأميار والهوشة المرعوشة!
4جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان
جمال لعلامي
الأميار والهوشة المرعوشة!
رشيد ولد بوسيافة
وجبة بالفئران!
حبيب راشدين
من يحكم من؟ كيف؟ وبماذا؟
محمد بوالروايح
هذا ما ساهم به الأمازيغ في خدمة الإسلام
جمال لعلامي
لا تتعجّبوا ولا تستغربوا!
قادة بن عمار
تونس والربيع المفترى عليه!
سليم قلالة
في حاجة إلى هِمّة..
جمال لعلامي
الحيل في ترك الهبل!
صالح عوض
إما أن تعود كاملة أو لا تعود
الفيديو
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
"حلف الشيطان".. هكذا تعمل إيران على إحياء تنظيم القاعدة!
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
الأميار والهوشة المرعوشة!
جمال لعلامي
كلّ الأخبار الواردة من عديد البلديات "المريضة"، تنقل بالزيادة والنقصان، "حرب الغنائم" بين المنتخبين، وقد تحوّل الأميار إلى مجرّد رؤساء بلديات بالاسم فقط، بعدما صعد بعضهم بفراق صوت أو مقعد واحد فقط، وفقت التعديلات التي دخلت على قانون البلدية والولاية، لكن مازالت المداولات، وما تحمله من مصالح البلدية والمواطن، معلقة من عرقوبها، نتيجة الصراع حول رئاسة اللجان، وكذا النزاع المرتبط بتصفية الحسابات والانتقام!
مقالات سابقة للكاتب
الأميار والهوشة المرعوشة!
لا تتعجّبوا ولا تستغربوا!
الحيل في ترك الهبل!
فاشلون.. متواطئون وضحايا!
.."الحديد ليه"!
أليس من العيب والعار، أن يقرأ الناخبون "الأربعين" على الانتخابات المحلية، ومع ذلك يرفض المنتخبون "دفن" عراكهم و"هوشتهم" في مقبرة التوافق الاختياري أو الاضطراري؟ أين هي تلك الضمانات والوعود والعهود التي قطعها المترشحون وأحزابهم خلال الحملة، عندما دعوا الناس على التصويت عليهم أو حتى ضدهم، من أجل دفع التنمية ببلدياتهم وانتشالها من مستنقع التخلف والمحسوبية والركود والجمود؟
لقد أثبتت الوقائع بعشرات المجالس "المخلية"، البلدية والولائية، أن الكثير من المترشحين السابقين، المنتخبين الحاليين، مارسوا النصب والكذب و"التبلعيط" في حقّ "بقايا" الناخبين، والدليل هذه الحروب المفتوحة، التي وإن فصل القانون في رئاسة البلديات، فإن اللجان والنيابة مازالت تسيل لعاب "الغاضبين" وتفتح شهيتهم تحت غطاء تمثيل المواطن والدفاع عن مصالح البلدية!
الأكيد، أن لا دخان بلا نار، ولا نار أيضا بلا دخان، فما يحدث بالبلديات من خزعبلات وهرطقات و"نشّ وهشّ ورشّ" بين منتخبي التشكيلات السياسية، يعكس حالة "الطمع" التي فرملت المشاريع وقتلت التنمية، وإن كان في جزء منها، له علاقة أيضا، بالثغرة التي أوجدها التعديل الجديد لقانون البلدية والولاية، حيث سوّى مسألة الرئاسة وترك المداولات مهددة !
لن يستوي ظلّ المجالس الشعبية المحلية، وعود منتخبيها أعوج، وسنرى كيف سيثرثر اليوم أميار في لقائهم بوزير الداخلية في "اليوم الوطني للبلدية"، فيما "يضرب النحّ" آخرون، ويتمّ إطلاق مقترحات لا يُمكن تجسيدها ميدانيا، ويعرض رؤساء بلديات مشاكل من المفروض أنهم المطالبين بحلها، وليس بنقلها إلى جهات أخرى، وسيشتكي أميار من ولاة ورؤساء دوائر وحتى مواطنين، فلا تنتظروا إذن معجزة ولا هم يحزنون !
يستحيل أن تستيقظ التنمية النائمة وتنطلق المشاريع المؤجّلة والمعطلة والمتأخرة، ولن يرضى المواطن عن المنتخب، إلاّ إذا تنصّل هذا الأخير عن حساباته وحساسياته الشخصية، أمّا إذا استمر الحال على ما هو عليه من ضرب تحت الحزام، ونيران صديقة وعدوّة، ووشاية كاذبة، وحفر وزبر وقبر، فإنه يستحيل أن ينتهي مسلسل التعفين والإفساد، كما لن يتوقف "البريكولاج" و"الصابوطاج" والتنابز على اقتسام "الفورماج" في بلديات "تاكل الجاج"!