لدى مشاركته في برنامج "جمعة ماشي عادي" على الشروق TV: زروطة لمنتقديه: تكريمي في لبنان أفضل رد على من اتهمني بالتزوير!

تساءل "البودكاستر" المعروف يوسف زروطة على أيّ أساس تم مؤخرا تكريم محترفي وهواة الفيديو عبر اليوتيوب الجزائريين واختيار الأفضل منهم، مندهشا من اتهامه بتزوير عملية الاختيار في المسابقة التي تمت قبل أسابيع، وردا على ذلك قال زروطة لدى مشاركته في برنامج "جمعة ماشي عادي" على شاشة "الشروق تي في"، إنه حصل على تكريمه من لبنان، حيث تم اختياره من طرف قناة تلفزيونية هناك ليمثل المغرب العربي في برنامج لاختيار أفضل "البودكسات" في العالم العربي!!

كشف البودكاستر الشاب يوسف زروطة، أنه تلقى اتصالا من شركة فنية بلبنان للمشاركة في مسابقة عربية لليوتيوبرز كممثل للجزائر ومنطقة المغرب العربي. وقال زروطة خلال استضافته على قناة "الشروق تي في" من طرف سفيان داني، إن اختياره ضمن هذه المسابقة جاء بسبب شهرته في مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"فيسبوك" وكذا أعماله المصورة.

يوسف زروطة، عاد أيضا إلى قضيته مع المدعو "أنوش مافيا" الذي يزعم أنه يغني الراب، ويمارس الكوميديا والتمثيل قائلا: "أنا لا ألوم أنوش مافيا، بل ألوم الأشخاص الذين يهاجمونه ومع ذلك يتابعون أعماله، تصوروا أن صفحته بها أكثر من 100 ألف متابع وأيضا عبر الفايسبوك واليوتيوب، وهو ما يجعل الأمر أكبر من مجرد شخص يبحث عن إثارة الجدل ولفت الأنظار إليه"!!

وعرفت حلقة الأسبوع الماضي من "جمعة ماشي عادي" استضافة شخصيات فنية مميزة، متمثلة في الفنانة ياسمين بلقاسم، الممثل أمين يخلف، إسلام بوختاش، يوسف زروطة، والظاهرة "عدولة" عادل شيخ بحضور جمهور كبير في الأستوديو. وخلال ساعة ونصف من الضحك والمتعة، شارك ضيوف "جمعة ماشي عادي" في فقرات متنوعة بين الإجابة عن الأسئلة والغناء.