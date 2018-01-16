عادت المطربة الإماراتية أحلام رسميا إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" في موسمه الرابع المقرر إطلاقه في العاشر من شهر فيفري القادم، حيث أصدرت قناة "أم بي سي" بيانا معلنة فيه عن عودة أحلام بعد قرار استبعدها واستبدالها بغريمتها الفنانة الكويتية نوال، على خلفية قيل إنها بسبب رفضها المشاركة في أوبرات "قولوا لقطر" وانحيازها لبلد جنسية زوجها مبارك الهاجري. وقد جاء اسم أحلام في بيان القناة إلى جانب كل من عاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب الأصوات.
خلف خبر عودة أحلام إلى كرسيها في برنامج "ذو فويس" الكثير من التعليقات بصفتها خطوة لم تكن متوقع بالنظر لظروف وخلفية استبعاد أحلام في السابق من برنامج المواهب الأكثر شهرة في الوطن العربي، وخرجت نوال الكويتية أمس عن صمتها وقالت في تغريدة نشرتها على صفحتها في أحد المواقع الاجتماعية وتناقلتها الثلاثاء المواقع العربية إنها "لم تبلغ بهذا القرار من قبل إدارة المحطة"، واصفة تصرفها بغير المهني بسبب تجاهلهم لها، خاصةً وأنّ المسؤولين فيها قد سبق وتعاقدوا معها وتمّ الاتفاق بينها وبين إدارة القناة استعدادا لبدء التصوير، "وقد تم إرسال فريق من قبل القناة لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها، مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي، علما بأن إدارة برنامج ذو فويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا، بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين ..."، ثم أضافت: "جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق أمامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي".
وشهدت صفحة القناة على توتير الكثير من التعليقات التي انتقدت تصرف "أم بي سي" واعتبرته غير احترافي، بحيث لا يعقل أن تغير القناة قرارها دون إبلاغ المعنية بالأمر، خاصة وأن برنامج" ذا فويس" كيدز الذي اختتم موسمه مؤخرا عرف الكثير من الانتقادات، فضلت أحلام عدم التعليق بحيث لم يصدر منها أي تصريح حتى الآن.
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بعد أن تم استبعادها بسبب زوجها القطري
أحلام تعود إلى برنامج "ذا فويس" ونوال الكويتية تطعن في "أم بي سي"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
عادت المطربة الإماراتية أحلام رسميا إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" في موسمه الرابع المقرر إطلاقه في العاشر من شهر فيفري القادم، حيث أصدرت قناة "أم بي سي" بيانا معلنة فيه عن عودة أحلام بعد قرار استبعدها واستبدالها بغريمتها الفنانة الكويتية نوال، على خلفية قيل إنها بسبب رفضها المشاركة في أوبرات "قولوا لقطر" وانحيازها لبلد جنسية زوجها مبارك الهاجري. وقد جاء اسم أحلام في بيان القناة إلى جانب كل من عاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي لاختيار وتدريب الأصوات.
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خلف خبر عودة أحلام إلى كرسيها في برنامج "ذو فويس" الكثير من التعليقات بصفتها خطوة لم تكن متوقع بالنظر لظروف وخلفية استبعاد أحلام في السابق من برنامج المواهب الأكثر شهرة في الوطن العربي، وخرجت نوال الكويتية أمس عن صمتها وقالت في تغريدة نشرتها على صفحتها في أحد المواقع الاجتماعية وتناقلتها الثلاثاء المواقع العربية إنها "لم تبلغ بهذا القرار من قبل إدارة المحطة"، واصفة تصرفها بغير المهني بسبب تجاهلهم لها، خاصةً وأنّ المسؤولين فيها قد سبق وتعاقدوا معها وتمّ الاتفاق بينها وبين إدارة القناة استعدادا لبدء التصوير، "وقد تم إرسال فريق من قبل القناة لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها، مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي، علما بأن إدارة برنامج ذو فويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا، بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين ..."، ثم أضافت: "جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق أمامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي".
وشهدت صفحة القناة على توتير الكثير من التعليقات التي انتقدت تصرف "أم بي سي" واعتبرته غير احترافي، بحيث لا يعقل أن تغير القناة قرارها دون إبلاغ المعنية بالأمر، خاصة وأن برنامج" ذا فويس" كيدز الذي اختتم موسمه مؤخرا عرف الكثير من الانتقادات، فضلت أحلام عدم التعليق بحيث لم يصدر منها أي تصريح حتى الآن.