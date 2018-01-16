قرر مجموعة من الفنانين يتقدمهم الفنان محمد فؤاد ومان، سليم هليل، لزهر الجلالي، طارق جنان وغيرهم.. إيداع شكوى ضد المُغنية القبائلية ومتعهدة الحفلات "ماكينكيليا"، وذلك على خلفية تهّربها من دفع مستحقاتهم المالية نظير حفلات وسهرات أحيوها خلال شهر رمضان الماضي بولاية بسكرة.
وأضاف مصدر عليم لـ "الشروق" أن القضية تعود إلى شهر جوان 2017، عندما اكتشف الفنانون الذين تعاقدت معهم متعهدة الحفلات المذكورة أن الأخيرة قامت بالنصب والاحتيال عليهم، حيث إنها تتهرب في كل مرة من دفع مستحقاتهم المادية، وأنه حسب بعض المقربين منها -يُضيف ذات المصدر-، فإن المتعهدة "ماكينكيليا"، واسمها الحقيقي منى مليكة، قامت بضخ مداخيل الحفلات في مشروع عقاري دخلته وقدمت شيكا بدون رصيد للواسطة الذي كان بينها وبين الفنانين "باش يصبرهم" !!..إلا أن مجموعة الفنانين وبعدما نفد صبرهم، قاموا بمناشدة وزارة الثقافة لأجل سحب الاعتماد منها، ملوحين عن نيتهم إدخالها السجن بعد رفعهم لدعوى قضائية ضدها في غضون الأيام المقبلة.
ويضيف مصدر "الشروق"، أن مديرية الثقافة لولاية بسكرة، قامت بالتعاقد مع هذه المتعهدة لتنظيم سهرات رمضانية في الهواء الطلق وبالخيم، وأن قائد فرقة موسيقية هو من قام بدور الوسيط بين الفنانين والمتعهدة كفاعل خير !!، لكن مع مرور الوقت وفي ظل تماطل المتعهدة في تسديد ما عليها من مستحقات، خرج مدير الثقافة لولاية بسكرة ليرد على امتعاض الفنانين بأن مصالحه قامت بدفع ما عليها في الآجال المُحددة؟؟.. هذا وقد منح الفنانون أجل إلى يوم الخميس القادم قبل رفع دعوى قضائية لاستحصال حقهم، مطالبين الوزارة الوصية -ممثلة في وزارة الثقافة- بسحب الاعتماد من هذه المتعهدة لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه النصب عليهم.
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متعهدة حفلات تنصب على فنانين بعد مشروع عقاري دخلته!
رابح. ع
قرر مجموعة من الفنانين يتقدمهم الفنان محمد فؤاد ومان، سليم هليل، لزهر الجلالي، طارق جنان وغيرهم.. إيداع شكوى ضد المُغنية القبائلية ومتعهدة الحفلات "ماكينكيليا"، وذلك على خلفية تهّربها من دفع مستحقاتهم المالية نظير حفلات وسهرات أحيوها خلال شهر رمضان الماضي بولاية بسكرة.
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وأضاف مصدر عليم لـ "الشروق" أن القضية تعود إلى شهر جوان 2017، عندما اكتشف الفنانون الذين تعاقدت معهم متعهدة الحفلات المذكورة أن الأخيرة قامت بالنصب والاحتيال عليهم، حيث إنها تتهرب في كل مرة من دفع مستحقاتهم المادية، وأنه حسب بعض المقربين منها -يُضيف ذات المصدر-، فإن المتعهدة "ماكينكيليا"، واسمها الحقيقي منى مليكة، قامت بضخ مداخيل الحفلات في مشروع عقاري دخلته وقدمت شيكا بدون رصيد للواسطة الذي كان بينها وبين الفنانين "باش يصبرهم" !!..إلا أن مجموعة الفنانين وبعدما نفد صبرهم، قاموا بمناشدة وزارة الثقافة لأجل سحب الاعتماد منها، ملوحين عن نيتهم إدخالها السجن بعد رفعهم لدعوى قضائية ضدها في غضون الأيام المقبلة.
ويضيف مصدر "الشروق"، أن مديرية الثقافة لولاية بسكرة، قامت بالتعاقد مع هذه المتعهدة لتنظيم سهرات رمضانية في الهواء الطلق وبالخيم، وأن قائد فرقة موسيقية هو من قام بدور الوسيط بين الفنانين والمتعهدة كفاعل خير !!، لكن مع مرور الوقت وفي ظل تماطل المتعهدة في تسديد ما عليها من مستحقات، خرج مدير الثقافة لولاية بسكرة ليرد على امتعاض الفنانين بأن مصالحه قامت بدفع ما عليها في الآجال المُحددة؟؟.. هذا وقد منح الفنانون أجل إلى يوم الخميس القادم قبل رفع دعوى قضائية لاستحصال حقهم، مطالبين الوزارة الوصية -ممثلة في وزارة الثقافة- بسحب الاعتماد من هذه المتعهدة لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه النصب عليهم.