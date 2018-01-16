بعد أن أقر تكريم جميلة بوحيرد أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان

اختارت إدراة مهرجان أسوان لأفلام المرأة المزمع انطلاقه في 20 فيفري القادم تعيين أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة في ثاني طبعة من المهرجان التي تحمل اسم المناضلة والمجاهدة جميلة بوحيرد.

وقال مدير المهرجان حسن أبو العلا إن أحمد راشدي يعتبر إضافة قوية للمهرجان في دورته الثانية، بوصفه قيمة سينمائية رفيعة على المستويين العربي والدولي، إضافة لكونه يعرف السينما المصرية جيدا، حيث سبق وأن جمعته أعمال مشتركة مع المصريين في فيلمين للمخرج الراحل يوسف شاهين "عودة الابن الضال" و"العصفور"، كما جمعه مشروع مشترك مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لاقتباس رواية "لا" للكاتب مصطفى أمين، لكن المشروع لم ير النور.

للإشارة رافق أحمد راشدي عز الدين ميهوبي في افتتاح معرض الكتاب بالقاهرة، حيث عبّر مخرج القلعة عن استعداده لعرض أفلامه في مصر حتى لو كان بالمجان، حيث شارك راشدي في ندوة "السينما والأدب في الجزائر" على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ49، حيث قال راشدي "إن انخفاض حدة التنافس بين الأفلام العربية يأتي نتيجة لحالة الانكماش الحاصلة بين البلدان العربية"، داعيا إلى المزيد من التعاون السينمائي بين البلدان العربية، الذي اعتبره أكثر من ضروري لعودة الثقافة العربية إلى الواجهة، خاصة عبر البوابة المصرية التي قال راشدي إنها واجهة الثقافة العربية.