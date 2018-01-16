يقدم تراث نساء الساورة سعاد عسلة تقدم "اللمة" بقاعة ابن زيدون

احيت الفنانة سعاد عسلة حفلا موسيقيا،السبت، بقاعة ابن زيدون بالعاصمة لتقديم ألبوم "اللمة" الذي نزل إلى الأسواق مطلع فيفري، حسب بيان لديوان رياض الفتح الذي قال إنه"عرض للفنون البصرية ورحلة في روح الأنثى وفي قلب التراث الثقافي البشاري لمنطقة الساورة"

حيث يجمع الألبوم الذي تقدمه فرقة اللمة فقط الأصوات النسائية لمنطقة بشار، حيث يعتبر نتاج إقامة فنية بتاغيت تحت رعاية ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي وضع تحت تصرف الفرقة كافة الوسائل التقنية المساعدة على التسجيل، حيث يحمل العمل أبعاد الحفاظ على جزء من التراث الفني لنساء الساورة والضارب في القدم .

وكانت الفنانة سعاد عسلة قد أكدت في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الألبوم يعتبر "ثمرة أبحاث في عمق التراث الغنائي والموسيقى النسائية لمنطقة الجنوب قدمه الأعضاء 11 الذين يشكلون الفرقة، وأضافت الفنانة أن هذا الألبوم يعتبر حصيلة أبحاث استغرقت ثلاث سنوات ضمّت 16 مقطعا موسيقيا نسائيا في هذه المنطقة"، وأضافت المتحدثة أن الألبوم يقدم صورة عن تقاليد نساء الساورة في الأعراس والمناسبات التقليدية"، وكشفت سعاد عسلة أن فرقة "اللمة" تم إطلاقها بفضل المساعدات التي قدمتها السيدة بوغازي ربيعة في إطار جمعية لإحياء التراث المحلي للمنطقة. يقدم ألبوم فرقة "اللمة" وفقا للفنانة سعاد عسلة التي تنتقل بين باريس والجزائر"متغيرات غنائية نسوية من طبوع تواصل، وهو نوع غنائي محلي، وموسيقى الملحون و"زفاني"، وهو غناء خاص بنساء الساورة، والديوان والحضرة والحيدوس، وهي مقاطع تقدم مع آلة القومبري.