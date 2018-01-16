احيت الفنانة سعاد عسلة حفلا موسيقيا،السبت، بقاعة ابن زيدون بالعاصمة لتقديم ألبوم "اللمة" الذي نزل إلى الأسواق مطلع فيفري، حسب بيان لديوان رياض الفتح الذي قال إنه"عرض للفنون البصرية ورحلة في روح الأنثى وفي قلب التراث الثقافي البشاري لمنطقة الساورة"
حيث يجمع الألبوم الذي تقدمه فرقة اللمة فقط الأصوات النسائية لمنطقة بشار، حيث يعتبر نتاج إقامة فنية بتاغيت تحت رعاية ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي وضع تحت تصرف الفرقة كافة الوسائل التقنية المساعدة على التسجيل، حيث يحمل العمل أبعاد الحفاظ على جزء من التراث الفني لنساء الساورة والضارب في القدم .
وكانت الفنانة سعاد عسلة قد أكدت في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الألبوم يعتبر "ثمرة أبحاث في عمق التراث الغنائي والموسيقى النسائية لمنطقة الجنوب قدمه الأعضاء 11 الذين يشكلون الفرقة، وأضافت الفنانة أن هذا الألبوم يعتبر حصيلة أبحاث استغرقت ثلاث سنوات ضمّت 16 مقطعا موسيقيا نسائيا في هذه المنطقة"، وأضافت المتحدثة أن الألبوم يقدم صورة عن تقاليد نساء الساورة في الأعراس والمناسبات التقليدية"، وكشفت سعاد عسلة أن فرقة "اللمة" تم إطلاقها بفضل المساعدات التي قدمتها السيدة بوغازي ربيعة في إطار جمعية لإحياء التراث المحلي للمنطقة. يقدم ألبوم فرقة "اللمة" وفقا للفنانة سعاد عسلة التي تنتقل بين باريس والجزائر"متغيرات غنائية نسوية من طبوع تواصل، وهو نوع غنائي محلي، وموسيقى الملحون و"زفاني"، وهو غناء خاص بنساء الساورة، والديوان والحضرة والحيدوس، وهي مقاطع تقدم مع آلة القومبري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1جيلالي خلاص يستشرف واقع ما بعد النفط في "زمن الغربان"
2الموريكس دور تختار أمل بشوشة لعضوية لجنة تحكيمها لدورة 2018
3أقرأ للكتّاب الشباب.. والأسماء المكرّسة كثيرا ما نفخها الإعلام
4التظاهرة أسسها الراحل بن قطاف.. ومن يريد نقلها لا يدرك حقيقة الأمور
5أتمنى تكرار التجربة مع محمد حازورلي في أفلامه القادمة
Français English
الرأي
رمضان حملات
إلى المتقاعدين من أبناء الجيش الوطني الشعبي
جمال لعلامي
دبروا راسكم!
محمد حمادي
نحن أفضل من هولندا؟!
جعفر الكناني
لماذا فشلت خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج؟
حبيب راشدين
تخاريف ماكرون عن "ربيع" جديد قادم
جمال لعلامي
"الحرّاقة" وشراء الموت!
حسين لقرع
إسبانيا.. الجزائر و"الحراقة"
جعفر الكناني
إيران تنهب ثروات العراق لتمويل مشاريعها التوسعية
سليم قلالة
نتفق كأفراد.. نختلف كمجتمع!
معلومي ياسين
صراع رياضي أبدي
الفيديو
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
عداء قديم بين عون وبري يهدد بإشعال فتيل التوتر الطائفي في لبنان
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
يقدم تراث نساء الساورة
سعاد عسلة تقدم "اللمة" بقاعة ابن زيدون
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
احيت الفنانة سعاد عسلة حفلا موسيقيا،السبت، بقاعة ابن زيدون بالعاصمة لتقديم ألبوم "اللمة" الذي نزل إلى الأسواق مطلع فيفري، حسب بيان لديوان رياض الفتح الذي قال إنه"عرض للفنون البصرية ورحلة في روح الأنثى وفي قلب التراث الثقافي البشاري لمنطقة الساورة"
تغطيات ذات صلة
سعاد عسلة تقدم "اللمة" بقاعة ابن زيدون
جيلالي خلاص يستشرف واقع ما بعد النفط في "زمن الغربان"
أقرأ للكتّاب الشباب.. والأسماء المكرّسة كثيرا ما نفخها الإعلام
الموريكس دور تختار أمل بشوشة لعضوية لجنة تحكيمها لدورة 2018
أتمنى تكرار التجربة مع محمد حازورلي في أفلامه القادمة
حيث يجمع الألبوم الذي تقدمه فرقة اللمة فقط الأصوات النسائية لمنطقة بشار، حيث يعتبر نتاج إقامة فنية بتاغيت تحت رعاية ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي وضع تحت تصرف الفرقة كافة الوسائل التقنية المساعدة على التسجيل، حيث يحمل العمل أبعاد الحفاظ على جزء من التراث الفني لنساء الساورة والضارب في القدم .
وكانت الفنانة سعاد عسلة قد أكدت في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الألبوم يعتبر "ثمرة أبحاث في عمق التراث الغنائي والموسيقى النسائية لمنطقة الجنوب قدمه الأعضاء 11 الذين يشكلون الفرقة، وأضافت الفنانة أن هذا الألبوم يعتبر حصيلة أبحاث استغرقت ثلاث سنوات ضمّت 16 مقطعا موسيقيا نسائيا في هذه المنطقة"، وأضافت المتحدثة أن الألبوم يقدم صورة عن تقاليد نساء الساورة في الأعراس والمناسبات التقليدية"، وكشفت سعاد عسلة أن فرقة "اللمة" تم إطلاقها بفضل المساعدات التي قدمتها السيدة بوغازي ربيعة في إطار جمعية لإحياء التراث المحلي للمنطقة. يقدم ألبوم فرقة "اللمة" وفقا للفنانة سعاد عسلة التي تنتقل بين باريس والجزائر"متغيرات غنائية نسوية من طبوع تواصل، وهو نوع غنائي محلي، وموسيقى الملحون و"زفاني"، وهو غناء خاص بنساء الساورة، والديوان والحضرة والحيدوس، وهي مقاطع تقدم مع آلة القومبري.