الأنفلونزا الموسمية تقتل عسكريا وتصيب المئات بعنابة

شهدت مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن رشد الجامعي والمركز الصحي العربي خروف بوسط مدينة عنابة خلال 24 ساعة الماضية، حالة طوارئ بسبب توافد المئات من المواطنين المصابين بالانفلونزا الحادة، حيث تسببت هذه الأخيرة في وفاة عسكري متعاقد من بلدية برحال.

وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فقد تعرض شاب في العقد الثاني من العمر وهو عسكري متعاقد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كان في عطلة بمنزله العائلي ببلدية برحال لزكام سرعان ما تدهورت حالته الصحية التي كانت مصحوبة بارتفاع كبير في درجة الحرارة مصحوبة بآلام في الرأس وإعياء شديد، حيث حول على جناح السرعة من قبل أفراد أسرته نحو العيادة المتعددة الخدمات ببرحال، ليتبين انه أصيب بأنفلونزا موسمية جد حادة، حيث قدمت له الإسعافات الطبية اللازمة، لكنه فارق الحياة بعد ساعة فقط من وصوله للعيادة، الضحية حول نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد.