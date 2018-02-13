بعد رفض ممرضين علاج المرضى.. غاشي الوناس: الممرضون ليسوا في إضراب ومن يرفض العمل اشكوه

نفى الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، دخول موظفي القطاع في إضراب، فهم يزاولون عملهم على مستوى المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات بصفة عادية ودون أي مشكل، مضيفا أن تغيير الضمادات من مهام الممرضين، وفي حال رفضهم أو امتناعهم عن ذلك، فما على المواطن سوى الاقتراب من المسؤول عن العيادة وإيداع شكوى ضد الممرض الممتنع.

وأكد الوناس أن ما يحدث هو حالات معزولة لبعض شبه الطبيين الذين يتكاسلون عن أداء مهامهم، فأحيانا يأتي إليهم المريض خلال الفترة المسائية وهو يعلم أن عملية تغيير الضمادات تكون صباحا وبعدها يتم تنظيف العتاد ووضعه في التعقيم لذا لا يمكنهم إخراجه.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشروق" استقبلت شكاوى من طرف مواطنين قصدوا بعض العيادات الجوارية في أولاد يعيش بالبليدة، حيث رفض الممرضون علاجهم بحجة الإضراب.