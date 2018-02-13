التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، تسليط عقوبة الإعدام في حق شابين ينحدران من ولاية المسيلة، تورطا في قتل وإزهاق روح رعية إفريقي من جنسية كامرونية بعد تنقلهما إلى العاصمة على متن سيارة مستأجرة، واستدراجه للانتقام منه لاحتياله عليهما في صفقة مشبوهة لتزوير العملة ،ثم إلقاء جثته على حافة الطريق السريع بالأخضرية وهما في طريق العودة.
واستنادا إلى ما ورد في جلسة المحاكمة، انطلقت الوقائع ومتابعة المتهمين أمام القضاء بعد اكتشاف جثة الضحية من قبل عناصر الأمن التي باشرت فورها تحقيقات موسعة للوصول إلى القاتل، وتبين لاحقا أن الأمر يتعلق بشابين من ولاية المسيلة، اتفقا مع الضحية لمقابلته في ضواحي بلدية باب الزوار شرق العاصمة، واسترجاع مبلغ قيمته 250 مليون سنتيم مزور كان قد وعدهم الضحية بتسليمه بعد منحه مبلغ 90 مليون سنتيم بالمقابل، وبعد ملاسنات وشجار نشب بينهم باغتاه من الخلف ووجها إليه طعنتين بسكين أحدها كانت قاتلة لإصابته بجروح خطيرة في الفخذ، تسببت في قطع الأوردة الحيوية وأصيب إثرها بنزيف حاد، ليترك الضحية داخل السيارة بعد نزع المقاعد الخلفية حتى وفاته، ثم قاما برمي الجثة على حافة الطريق السريع، إضافة إلى ذلك تم التخلص من الملابس الملطخة بالدماء وتغييرها بمجرد وصولهما إلى منزليهما .
الجريمة اكتشفت من قبل فرقة للبحث والتحري بعد رصد كاميرات المراقبة على مستوى الطريق السريع لسيارة مشبوهة في المكان، فضحت المتهمين انطلاقا من رقمها التسلسلي وتبين أنها ملك لصاحب وكالة كراء سيارات بمنطقة المسيلة، استأجرها للمتهمين، استخدماها في التنقل نحو العاصمة.
وبسماعهما، اعترف "ل. س" بجميع الوقائع وتفاصيل ارتكابهما الجريمة، فيما حاول شريكه الإنكار رغم مواجهته بالدلائل التي تثبت تورطهما، من بينها مكالمات هاتفية وكذا استرجاع نتائج الخبرة التي أجريت على ملابس المتهم التي عثر عليها، إلى جانب أداة الجريمة، كشفت عن تطابق الدماء التي كانت ملطخة بها ودم الضحية.
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مريم زكري
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، تسليط عقوبة الإعدام في حق شابين ينحدران من ولاية المسيلة، تورطا في قتل وإزهاق روح رعية إفريقي من جنسية كامرونية بعد تنقلهما إلى العاصمة على متن سيارة مستأجرة، واستدراجه للانتقام منه لاحتياله عليهما في صفقة مشبوهة لتزوير العملة ،ثم إلقاء جثته على حافة الطريق السريع بالأخضرية وهما في طريق العودة.
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واستنادا إلى ما ورد في جلسة المحاكمة، انطلقت الوقائع ومتابعة المتهمين أمام القضاء بعد اكتشاف جثة الضحية من قبل عناصر الأمن التي باشرت فورها تحقيقات موسعة للوصول إلى القاتل، وتبين لاحقا أن الأمر يتعلق بشابين من ولاية المسيلة، اتفقا مع الضحية لمقابلته في ضواحي بلدية باب الزوار شرق العاصمة، واسترجاع مبلغ قيمته 250 مليون سنتيم مزور كان قد وعدهم الضحية بتسليمه بعد منحه مبلغ 90 مليون سنتيم بالمقابل، وبعد ملاسنات وشجار نشب بينهم باغتاه من الخلف ووجها إليه طعنتين بسكين أحدها كانت قاتلة لإصابته بجروح خطيرة في الفخذ، تسببت في قطع الأوردة الحيوية وأصيب إثرها بنزيف حاد، ليترك الضحية داخل السيارة بعد نزع المقاعد الخلفية حتى وفاته، ثم قاما برمي الجثة على حافة الطريق السريع، إضافة إلى ذلك تم التخلص من الملابس الملطخة بالدماء وتغييرها بمجرد وصولهما إلى منزليهما .
الجريمة اكتشفت من قبل فرقة للبحث والتحري بعد رصد كاميرات المراقبة على مستوى الطريق السريع لسيارة مشبوهة في المكان، فضحت المتهمين انطلاقا من رقمها التسلسلي وتبين أنها ملك لصاحب وكالة كراء سيارات بمنطقة المسيلة، استأجرها للمتهمين، استخدماها في التنقل نحو العاصمة.
وبسماعهما، اعترف "ل. س" بجميع الوقائع وتفاصيل ارتكابهما الجريمة، فيما حاول شريكه الإنكار رغم مواجهته بالدلائل التي تثبت تورطهما، من بينها مكالمات هاتفية وكذا استرجاع نتائج الخبرة التي أجريت على ملابس المتهم التي عثر عليها، إلى جانب أداة الجريمة، كشفت عن تطابق الدماء التي كانت ملطخة بها ودم الضحية.