تمكن عناصر الشرطة القضائية، لأمن ولاية تبسة، من تفكيك عصابة دعم وإسناد، تتكون من 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 35 و65 سنة، والتي يقيم، عناصرها ببلديات ثليجان، العقلة، الشريعة، السطح، وآخر من ولاية الوادي.
وجاء توقيف عناصر المجموعة، بناء على معلومات حول اتصالات مشبوهة، بين عناصر المجموعة وعناصر المجموعة الإرهابية النشطة بالجبال الجنوبية والغربية للولاية، والتي تتحمل مسؤولية العملية الإجرامية التي راح ضحيتها قبل أسبوع 5 جنود وإصابة جنديين إثر زرع قنبلتين تقليديتين بمنطقة مديلة ببلدية فركان، وعلمت "الشروق" أن عناصر الشرطة القضائية قاموا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء،بتقيد المتهمين أمام الجهات القضائية على مستوى محكمة تبسة.
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تفكيك شبكة دعم من 8 أشخاص بتبسة
ب. دريد
تمكن عناصر الشرطة القضائية، لأمن ولاية تبسة، من تفكيك عصابة دعم وإسناد، تتكون من 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 35 و65 سنة، والتي يقيم، عناصرها ببلديات ثليجان، العقلة، الشريعة، السطح، وآخر من ولاية الوادي.
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وجاء توقيف عناصر المجموعة، بناء على معلومات حول اتصالات مشبوهة، بين عناصر المجموعة وعناصر المجموعة الإرهابية النشطة بالجبال الجنوبية والغربية للولاية، والتي تتحمل مسؤولية العملية الإجرامية التي راح ضحيتها قبل أسبوع 5 جنود وإصابة جنديين إثر زرع قنبلتين تقليديتين بمنطقة مديلة ببلدية فركان، وعلمت "الشروق" أن عناصر الشرطة القضائية قاموا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء،بتقيد المتهمين أمام الجهات القضائية على مستوى محكمة تبسة.