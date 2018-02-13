تنصيب اللجنة التقنية المعنية بتحديد النسب البيداغوجية للترقية مخلفات مالية تحفيزية للأساتذة سنويا

أقرت وزارة التربية، امكانية استفادة الأساتذة من الترقية في الرتب المستحدثة أي "رئيسي" و"مكون" سنويا، على أن يحصلوا بالمقابل على مخلفات مالية "تحفيزية"، هذه الترقيات التي ستضمن بقاء الأساتذة في مناصبهم دون تغيير السلك، خاصة الجدد منهم.

نصبت وزارة التربية رسميا، الأربعاء، اللجنة التقنية لتحديد النسبة المئوية البيداغوجية للترقية بحضور كافة نقابات القطاع المستقلة، وتم الاتفاق على تمكين كافة الأساتذة الموزعين عبر جميع المؤسسات التربوية من الترقية في الرتب المستحدثة "رئيسي" و"مكون"، بداية من الموسم الجاري، دون حرمان أي أستاذ تتوفر فيه الشروط، وهي اللجنة التقنية المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة النقابات وممثلين عن الوزارة الوصية، ستنهي عملها قبل 31 مارس الجاري بعد تحديد نسبة الترقية التي سيتم اعتمادها مستقبلا كنسبة ثابتة غير قابلة للتغيير والتي سيتم احتسابها بناء على عدد الأساتذة المستفدين وهو الرقم القابل للتغيير.

في الموضوع، أوضح مسعود بوديبة، أمين نقابة الكنابست لـ"الشروق"، أن الإضراب المفتوح الأخير قد فرض على مصالح الوزارة تنصيب اللجنة التقنية لتحديد النسبة البيداغوجية للترقية، خاصة عقب انتهاء العمل "بالترقيات الاستثنائية".