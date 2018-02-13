كشفت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، التي ينتظر أن تطل خلال الشهر الفضيل بأكثر من عمل فني درامي كوميدي،عن الشخصية التي ستجسدها في المسلسل التاريخي الضخم "هارون الرشيد" الذي يجري تصويره حاليا على قدم وساق بأبو ظبي لبثه خلال شهر رمضان المبارك القادم.
وكشفت "غزالي" في اتصال مع "الشروق" عن اسم الشخصية التي ستجسدها في بطولة مطلقة مع النجم السوري قصي الخولي -مُجسد دور "هارون الرشيد"-، فقالت إنها ستلعب دور "ذات الخال"، وهي مُغنية كانت من أجمل النساء وأكملهن، فقال فيها إبراهيم الموصلي شعرا وغنى به، فبلغ هارون الرشيد خبرها لتتوالى من خلالها العديد من الحكايات والمغامرات سنكتشفها في المسلسل الذي يشارك به عديد الفنانين السوريين والعرب.. ريم قالت لـ "الشروق" إنها سعدت بترشيحها لهذا العمل الضخم، معتبرة أنه إضافة مشرفة لمشوارها التمثيلي: "سيكون بالتأكيد إضافة لي خاصة أنني الممثلة الجزائرية الوحيدة في هذا العمل الكبير".وعن باقي أعمالها الخاصة بالشهر الفضيل، كشفت غزالي لـ"الشروق" عن فانتازيا تاريخية كوميدية من إنتاجها وبطولتها بمشاركة كل من كمال بوعكاز وحميد عاشوري ونوال زعتر وفوزي صايشي وفريدة كريم (خالتي بوعلام) وعماد بن شني وزكريا بن محمد وإسلام زنقا وعادل إيبيزا وموني بوعلام وخامسة مباركية وإسلام أريس ودلال كسيري وكثير منالشباب الواعد في مجال التمثيل، كل هذابالإضافة إلى نجوم معروفين من تونس.
ووصفت محدثة "الشروق" بأن هذا العمل سيكون نقلة نوعية في الأعمال الجزائرية، وبأنه سيكون على أجزاء أو "مواسم" كما قالت، مختتمة: "لا نستطيع الإعلان عن اسم العمل الآن، لكن مع اقتراب رمضان أكيد سنكشف عن اسمه"!!.
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كشفت عن تفاصيل دورها وجديدها.. ريم غزالي لـ"الشروق":
سأجسّد دور "ذات الخال" أمام قصي الخولي في "هارون الرشيد"
رابح. ع
كشفت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، التي ينتظر أن تطل خلال الشهر الفضيل بأكثر من عمل فني درامي كوميدي،عن الشخصية التي ستجسدها في المسلسل التاريخي الضخم "هارون الرشيد" الذي يجري تصويره حاليا على قدم وساق بأبو ظبي لبثه خلال شهر رمضان المبارك القادم.
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وكشفت "غزالي" في اتصال مع "الشروق" عن اسم الشخصية التي ستجسدها في بطولة مطلقة مع النجم السوري قصي الخولي -مُجسد دور "هارون الرشيد"-، فقالت إنها ستلعب دور "ذات الخال"، وهي مُغنية كانت من أجمل النساء وأكملهن، فقال فيها إبراهيم الموصلي شعرا وغنى به، فبلغ هارون الرشيد خبرها لتتوالى من خلالها العديد من الحكايات والمغامرات سنكتشفها في المسلسل الذي يشارك به عديد الفنانين السوريين والعرب.. ريم قالت لـ "الشروق" إنها سعدت بترشيحها لهذا العمل الضخم، معتبرة أنه إضافة مشرفة لمشوارها التمثيلي: "سيكون بالتأكيد إضافة لي خاصة أنني الممثلة الجزائرية الوحيدة في هذا العمل الكبير".وعن باقي أعمالها الخاصة بالشهر الفضيل، كشفت غزالي لـ"الشروق" عن فانتازيا تاريخية كوميدية من إنتاجها وبطولتها بمشاركة كل من كمال بوعكاز وحميد عاشوري ونوال زعتر وفوزي صايشي وفريدة كريم (خالتي بوعلام) وعماد بن شني وزكريا بن محمد وإسلام زنقا وعادل إيبيزا وموني بوعلام وخامسة مباركية وإسلام أريس ودلال كسيري وكثير منالشباب الواعد في مجال التمثيل، كل هذابالإضافة إلى نجوم معروفين من تونس.
ووصفت محدثة "الشروق" بأن هذا العمل سيكون نقلة نوعية في الأعمال الجزائرية، وبأنه سيكون على أجزاء أو "مواسم" كما قالت، مختتمة: "لا نستطيع الإعلان عن اسم العمل الآن، لكن مع اقتراب رمضان أكيد سنكشف عن اسمه"!!.