حصد رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الوسط الأستاذ سليم سعدي (الجزائر)، أغلبية أصوات الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الجهوية بـ52 صوتا، في انتخابات جرت أمس، بمعهد تكوين إطارات الشباب بتقصراين في العاصمة.
وأسفرت انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الوسط عن احتلال الرئيس السابق للغرفة الجهوية للوسط، الأستاذ بن غريفة عبد المجيد (بومرداس) الصف الثاني بـ47 صوتا، متبوعا بأمين مال الغرفة الأستاذ نوي بلعباس(الجزائر) بـ44 صوتا، وفي المرتبة الرابعة مفاجأة هذه الانتخابات الأستاذ سعود بلقاسم (البليدة) بـ44، في أول تجربة يخوضها، متبوعا بأعضاء حاليين بالغرفة وهم الأساتذة دعاسي عيسى(بومرداس) مقرر الغرفة الحالي خامسا بـ 43 صوتا، متبوعا بممثلي الجنوب كزار كمال (تمنراست) سادسا بـ42 صوتا ونوري الطيب (الجلفة) نقيب الغرفة ثامنا بـ40 صوتا، وطاير علي (الجزائر) أمينها العام تاسعا بـ38 صوتا.
سابع انتخابات في تاريخ المهنة، عرفت صعود عضوين سابقين في الغرف المتعاقبة، وهما ورحالي لخضر (المسيلة) سابعا بـ41 صوتا، والأستاذ لكحل عبد الرحمان (البليدة) إلى عضوية الغرفة الذي احتل الصف العاشر، قبل رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ ركان مصطفى(الجزائر) بـ38 صوتا.
وكانت الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة للوسط، قد نظمت بالمخيم الكشفي بسيدي فرج بالعاصمة، السنة الفارطة، أول ملتقى جهوي حول القانون الجديد المنظم للمهنة الصادر في أوت 2016 تحت رقم 16/07.
وفي انتظار اجتماع التشكيلة الجديدة للغرفة الجهوية للوسط، لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبه التنفيذي، تتواصل انتخابات تجديد الغرف الجهوية الثلاث لمحافظي البيع بالمزايدة، نهاية الأسبوع القادم مع محافظي البيع للشرق بقسنطينة، ثم أسبوع بعده مع محافظي البيع للغرب بوهران، ليفسح المجال أمام انتخاب خليفة الرئيس الحالي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة الأستاذ بن يحيى عبد الوهاب أمين.
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انتخابات الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة للوسط
تجديد الثقة في غالبية الأعضاء والرئيس سعدي يحافظ على المقدمة
سفيان. ع
حصد رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الوسط الأستاذ سليم سعدي (الجزائر)، أغلبية أصوات الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الجهوية بـ52 صوتا، في انتخابات جرت أمس، بمعهد تكوين إطارات الشباب بتقصراين في العاصمة.
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وأسفرت انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الوسط عن احتلال الرئيس السابق للغرفة الجهوية للوسط، الأستاذ بن غريفة عبد المجيد (بومرداس) الصف الثاني بـ47 صوتا، متبوعا بأمين مال الغرفة الأستاذ نوي بلعباس(الجزائر) بـ44 صوتا، وفي المرتبة الرابعة مفاجأة هذه الانتخابات الأستاذ سعود بلقاسم (البليدة) بـ44، في أول تجربة يخوضها، متبوعا بأعضاء حاليين بالغرفة وهم الأساتذة دعاسي عيسى(بومرداس) مقرر الغرفة الحالي خامسا بـ 43 صوتا، متبوعا بممثلي الجنوب كزار كمال (تمنراست) سادسا بـ42 صوتا ونوري الطيب (الجلفة) نقيب الغرفة ثامنا بـ40 صوتا، وطاير علي (الجزائر) أمينها العام تاسعا بـ38 صوتا.
سابع انتخابات في تاريخ المهنة، عرفت صعود عضوين سابقين في الغرف المتعاقبة، وهما ورحالي لخضر (المسيلة) سابعا بـ41 صوتا، والأستاذ لكحل عبد الرحمان (البليدة) إلى عضوية الغرفة الذي احتل الصف العاشر، قبل رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ ركان مصطفى(الجزائر) بـ38 صوتا.
وكانت الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة للوسط، قد نظمت بالمخيم الكشفي بسيدي فرج بالعاصمة، السنة الفارطة، أول ملتقى جهوي حول القانون الجديد المنظم للمهنة الصادر في أوت 2016 تحت رقم 16/07.
وفي انتظار اجتماع التشكيلة الجديدة للغرفة الجهوية للوسط، لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبه التنفيذي، تتواصل انتخابات تجديد الغرف الجهوية الثلاث لمحافظي البيع بالمزايدة، نهاية الأسبوع القادم مع محافظي البيع للشرق بقسنطينة، ثم أسبوع بعده مع محافظي البيع للغرب بوهران، ليفسح المجال أمام انتخاب خليفة الرئيس الحالي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة الأستاذ بن يحيى عبد الوهاب أمين.