إدارة جامعة وهران: إلغاء نتائج الدكتوراه مرده عدم قانونيتها

أكدت إدارة جامعة أحمد بن بلة وهران1، أن إلغاء نتائج الدكتوراه الطور الثالث الخاصة بكلية الآداب والفنون، كان بسبب تقرير لجنة التحقيق الوزارية التي أقرت أن المسابقة لم تحترم فيها الإجراءات والنظام المعمول به.

وقال مسؤول خلية الإعلام والاتصال بجامعة وهران1، الأستاذ مرسلي لعرج للشروق "أن إلغاء النتائج جاء إثر الطعون التي تلقتها الوزارة الوصية والتي أوفدت إثرها لجنتين للتحقيق في شهر ديسمبر وجانفي"، ليؤكد أن اللجنتين توصلتا إلى نفس النتيجة وهي عدم احترام الإجراءات والنظام الجاري العمل به في المسابقات، وعلى أن المسابقة تمت في ظروف غير عادية، وعليه تقرر إلغاء النتائج.

وأضاف المتحدث أن التسجيل الرسمي يتم من طرف نيابة مديرية الجامعة للتكوين في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وما بعد التدرج، بعد مصادقة المجلس العلمي للكلية على النتائج، مؤكدا إطلاع الطلبة المعنيين على نتائج التحقيق وإعلامهم بقرار إلغاء نتائج المسابقة، فيما يصر الطلبة المعنيون على حقهم في تقديم طعن حول طريقة إلغاء النتائج.