عمرات وجوائز مالية مغرية في أضخم مسابقة قرآنية على قنوات "الشروق" نهائي "مزامير داوود 2" ليلة الخميس.. من سيتوج بلقب أصغر حافظ للقرآن في الجزائر؟

بعد مراحل صعبة وعديدة اجتازها براعم الجزائر من مختلف ولايات الوطن ضمن مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم الطبعة الثانية التي تبث عبر قنوات "الشروق"، تأهل للمحطة النهائية 4 متسابقين، ويتعلق الأمر بابن الباهية وهران "عبد الودود سحنون"، من عاصمة الورود البليدة "داودي أحمد"، "ياسمين ولد الدالي" من المدية، إلى جانب الشبل المسيلي "يوسف بن جودي"، الذين سيتنافسون سهرة اليوم على لقب أصغر حافظ لكتاب الله في البلاد لعام 2018.

وسيحصل المتوج باللقب هذا الموسم على درع التميز وشهادة شرفية ومبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون سنتيم، وكذا أجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم إلى جانب استفادته من 3 عمرات بالبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من المسابقة تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كلام الله. فرقة أجيال الصاعدة من ولاية قسنطينة التي دخلت بيوت الجزائريين الذين طالبوا فريق البرنامج بإعادة استضافتها، ستكون حاضرة في البرايم الأخير حيث ستمتع المشاهدين بمجموعة من الأناشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

مفاجأة للمشاهد في ختام الحلقة.. ما هي؟

وبحسب ما علمناه من كواليس المسابقة، فإن إدارة مجمع "الشروق" استجابت لنداء رئيس لجنة التحكيم الدكتور كمال قدة، الذي وجه رسالة إلى المدير العام علي فضيل بتكريم الشبلة "أنفال تباني" من ولاية المسيلة في حفل النهائي إضافة إلى تتويج بعض المتنافسين ورعاة البرنامج، كما ستكون هناك مفاجأة سيكتشفها المشاهد في ختام الحلقة، وهي التي على أساسها أقيمت هذه المسابقة.

هذا وأثنى العديد من المتابعين على ما تقدمه مؤسسة "الشروق" للإعلام والنشر، من دعم متواصل لأهل القرآن الكريم بتشجيعهم وحثهم على ملازمة هذا الكتاب العظيم في وقت تعج في المجتمع الجزائري ظواهر مؤسفة أبرزها "الحوت الأزرق" الذي راح ضحيته العديد من الأطفال ليقدم برنامج "مزامير داوود" الصورة المشرقة لأشبال الجزائر. نهائي "مزامير داوود 2" من إعداد وتقديم الزميل رضوان حسين، وإشراف رشيد فضيل تتابعونه سهرة اليوم الساعة 21:00 على شاشة "الشروق نيوز" ويعاد يوم الجمعة الساعة 14:00 على "الشروق تي في".