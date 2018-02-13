الأخضر الإبراهيمي: ليس لدي أي طموح رئاسي

أكد وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، الخميس، أنه ليس لديه طموح لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تم تداوله سابقا.

وجاء ذلك في رده على سؤال خلال حوار مع موقع "الجزائر ديبلوماتيك"، حول الحديث المتداول عن قيادته مرحلة انتقالية.

وحسب هذا الدبلوماسي "في الواقع أنا ليس لدي طموح رئاسي سواء بمرحلة انتقالية أو بغيرها".

وعن شهادته بشأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الذي يلتقيه باستمرار قال الإبراهيمي "الرئيس يتمتع بقواه الذهنية والفكرية، فذاكرته قوية جدا وهو يذكرني أحيانا بالتواريخ والأشخاص، فماعدا صوته الخافت هو بصحة جيدة وهذا للامانة، فهو يحكم ويسير ويتابع الملفات وشؤون البلاد".

وشدد وزير الخارجية الأسبق أن "الرئيس بوتفليقة بقراره إبعاد قائد الأركان السابق محمد العماري وقائد المخابرات الجنرال توفيق، يكون قد رسخ لأسس الدولة المدنية، وأثبت أنه رئيس فعلي للبلاد بكامل الصلاحيات وهذا لم يكن يتمتع به الرؤساء السابقون".