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الأخضر الإبراهيمي:
ليس لدي أي طموح رئاسي
أكد وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، الخميس، أنه ليس لديه طموح لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تم تداوله سابقا.
وجاء ذلك في رده على سؤال خلال حوار مع موقع "الجزائر ديبلوماتيك"، حول الحديث المتداول عن قيادته مرحلة انتقالية.
وحسب هذا الدبلوماسي "في الواقع أنا ليس لدي طموح رئاسي سواء بمرحلة انتقالية أو بغيرها".
وعن شهادته بشأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الذي يلتقيه باستمرار قال الإبراهيمي "الرئيس يتمتع بقواه الذهنية والفكرية، فذاكرته قوية جدا وهو يذكرني أحيانا بالتواريخ والأشخاص، فماعدا صوته الخافت هو بصحة جيدة وهذا للامانة، فهو يحكم ويسير ويتابع الملفات وشؤون البلاد".
وشدد وزير الخارجية الأسبق أن "الرئيس بوتفليقة بقراره إبعاد قائد الأركان السابق محمد العماري وقائد المخابرات الجنرال توفيق، يكون قد رسخ لأسس الدولة المدنية، وأثبت أنه رئيس فعلي للبلاد بكامل الصلاحيات وهذا لم يكن يتمتع به الرؤساء السابقون".
02018/03/08 على 21:301
لا أحد يفكر أنك تصبح يوما رئيسا لهذا البلد, الحمد لله أن ليس لديك أي طموح لأنك لا تمثل شيئا في المجتمع.
02018/03/08 على 22:032
حتى وان ترشحت فمن سينتخب عليك الاحياء ام الاموات ؟لانك ميت سياسيا انت بيريمي روح اخطينا صديقك الذي تزوره دائما هو مثلك نريد رئيسا يتميز بالشباب والقدرة العقلية والجسمية والحيوية والفطنة والذكاء والمعرفة ...الخ لا رئيسا هرما حي ميت سنه فوق 80 سنة مستهلك ..
02018/03/08 على 22:043
غير صحيح بل لك طموح أن تكون ملكا على الجزائر
و لكنك لست أهلا لذلك .
عليك بحج بيت الله و العمل للقائه إن كنت من الذين يعقلون .
المنقذ2018/03/08 على 23:154
الشعب واعي ويعرف النملة منين تبول ولا يثق في كلام الانقلابيين ابدا منذ 1962
02018/03/08 على 23:395
واش بقالك تزيد تطمع خصيتنا غير أنت.! روح تريح ياعمو.