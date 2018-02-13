معركة بين طُلاب بسبب طالبة بوهران

عالج وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، قبل أيام، قضية ضرب وجرح عمدي، معنيا بها كمتابعين خمسة طلبة، لكونهم تعرضوا بالضرب لطلبة آخرين عاكسوا طالبة.

حيثيات القضية، بحسب مصادر "الشروق"، بدأت عندما أقدم عدد من الطلبة على معاكسة طالبة، الفعل الذي لم يستسغه زملاؤها، الذين اعتدوا على المعاكسين، لتنتهي الواقعة بتقديم الطلبة المعنيين بالضرب على العدالة، عقب تسجيل شهادة عجز للضحايا.