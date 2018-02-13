توقيف 5 مهربين جنوب البلاد الجيش يكشف هواتف مفخخة ومتفجرات بالبويرة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ولاية البويرة، الخميس، 13 لغما تقليدي الصنع ومخبأين (02) يحويان (03) هواتف محمولة مفخخة و(02) قنابل تقليدية الصنع و (500) غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير، مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى إضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام، (05) مهربين وحجزت (02) سيارتين رباعية الدفع و (02) دراجتين ناريتين، (250) كلغ من مادة النحاس والكوابل الهاتفية، ومعدات للتنقيب عن الذهب، وكمية من المواد المتفجرة.

كما حجزت مفارز أخرى(470) كيلوغرام من أوراق التبغ بالوادي، و (8148) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف كانت موجهة للتهريب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و حرس الحدود (110) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، أدرار، بشار، تلمسان وعين تيموشنت.