توقيف 5 مهربين جنوب البلاد

الجيش يكشف هواتف مفخخة ومتفجرات بالبويرة

date 2018/03/09 views 477 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ولاية البويرة، الخميس، 13 لغما تقليدي الصنع ومخبأين (02) يحويان (03) هواتف محمولة مفخخة و(02) قنابل تقليدية الصنع و (500) غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير، مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى إضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام، (05) مهربين وحجزت (02) سيارتين رباعية الدفع و (02) دراجتين ناريتين، (250) كلغ من مادة النحاس والكوابل الهاتفية، ومعدات للتنقيب عن الذهب، وكمية من المواد المتفجرة.

كما حجزت مفارز أخرى(470) كيلوغرام من أوراق التبغ بالوادي، و (8148) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف كانت موجهة للتهريب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و حرس الحدود (110) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، أدرار، بشار، تلمسان وعين تيموشنت.

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