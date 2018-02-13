لجنة تحقيق تعاين بؤره بالوادي إستمرار انتشار "البوحمرون" والإصابات تصل إلى 900 حالة

باشرت لجنة الإشراف الوزارية، المكلفة بدراسة الإجراءات الوقائية المتخذة، وبحث بدائل دعم كفيلة بحصر بؤر انتشار وباء البوحمرون والتحكم فيه، في عملها بولاية الوادي، وتضم اللجنة في عضويتها الأخصائية في الأمراض المعدية، هندل عزيزة، والطبيبة الأخصائية في المعهد الوطني للصحة العمومية، بوغفالة آمال.

وتلقت الخميس، لجنة التحقيق سالفة الذكر، عرضا مفصلا عن الوضعية الوبائية لداء البوحمرون بولاية الوادي، ثم قاموا بزيارة الحالات الاستشفائية، بكل من مصلحة الأمراض المعدية المخصصة للكبار، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني بحي الشط، بالإضافة لزيارة مصلحة الأمراض المعدية المستحدثة للأطفال على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية للأم والطفل بن ناصر بشير بحي 17 أكتوبر، ثم رافقوا الفرق المتنقلة المكلفة بمتابعة الداء ومحاصرته، إلى بلديات الشريط الحدودي في دوار الماء والطالب العربي، للوقوف على عملية التلقيح لفائدة البدو الرحل في المناطق النائية والقرى المعزولة على الشريط الحدودي.

وتجدر الإشارة، أن عدد المصابين بداء البوحمرون ارتفع ليصل لقرابة 900 حالة، فيما تستمر حملة التلقيح التي استفاد منها أزيد من 96 ألف مواطن.