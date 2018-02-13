أحدث، دوي انفجار قوي، وقع ليلة الخميس، أمام بوابة مسجد الرحمان ببلدية الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، هلعا كبيرا في نفوس المصلين الذين كانوا في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء.
حيث أن دوي الانفجار أدى بالبعض من المصلين إلى مقاطعة الصلاة ظنا منهم أنها قنبلة أو تسرب للغاز، كما هرع البعض الآخر بعد تسليمة الإمام مباشرة إلى خارج المسجد لمعرفة سبب الانفجار الذي خلف أضرارا متفاوتة بأرضية بيت الوضوء، هذا وتنقلت مختلف المصالح المتمثلة في الحماية المدنية ومؤسسة سونلغار إلى المسجد لمعرفة حيثيات الحادث الذي ظنوا أنه على مستوى سخان المياه، لكن التحريات لم تحدد مصدر الانفجار، لأن السخان وجد في حالته العادية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في الحادثة التي ظلّت حديث العام والخاص بدائرة الحروش منذ ليلة الخميس وطيلة نهار الجمعة.
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انفجار "غامض" داخل مسجد بسكيكدة
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أحدث، دوي انفجار قوي، وقع ليلة الخميس، أمام بوابة مسجد الرحمان ببلدية الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، هلعا كبيرا في نفوس المصلين الذين كانوا في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء.
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حيث أن دوي الانفجار أدى بالبعض من المصلين إلى مقاطعة الصلاة ظنا منهم أنها قنبلة أو تسرب للغاز، كما هرع البعض الآخر بعد تسليمة الإمام مباشرة إلى خارج المسجد لمعرفة سبب الانفجار الذي خلف أضرارا متفاوتة بأرضية بيت الوضوء، هذا وتنقلت مختلف المصالح المتمثلة في الحماية المدنية ومؤسسة سونلغار إلى المسجد لمعرفة حيثيات الحادث الذي ظنوا أنه على مستوى سخان المياه، لكن التحريات لم تحدد مصدر الانفجار، لأن السخان وجد في حالته العادية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في الحادثة التي ظلّت حديث العام والخاص بدائرة الحروش منذ ليلة الخميس وطيلة نهار الجمعة.