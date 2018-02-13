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بن زعيم لولد عباس:
ظروف فقط جعلتك أمينا عاما للأفلان
جدد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، مطالبة الأمين لعام جمال ولد عباس بالانسحاب من قيادة الحزب، وأكد أحقيته في إبداء مواقفه من القضايا التي تشغل الساحة الوطنية.
وكتب بن زعيم منشورا "ناريا" على صفحته في فايسبوك، السبت، متهكما على ولد عباس: "أجدد دعوتي أن تخلد للراحة، فالزمان ليس زمانك، ولا المكان مكانك... إن ظروفا معينة جعلتك أمينا عاما للحزب العتيد، لكن لم تستطع ملاءمة هذه الظروف، لأن المبادئ ليست نفسها، فمبادئ جبهة التحرير والمرسخة في بيان أول نوفمبر هي الحرية والاستقلال والكرامة... لكن للأسف".
وأبدى المتحدث فخره بإحالته على لجنة الانضباط، بعد دعوته لإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، على خلفية عزم هذه الأخيرة عزل الأساتذة المضربين، وذكر بن زعيم "إن موعد الثلاثاء الذي حدده الأمين العام لمحاكمتي وتكميم فمي سيحسب لي، ويسجل عليه وسيذكره هذه المرة التاريخ"، وتابع "إن خرق الدستور واستدعاء عضو مجلس الأمة كتابيا لمساءلته ومحاكمته عن رأيه وقناعاته وتهديده من طرف الأمين العام يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية وسابقة خطيرة في التدخل في صلاحيات الهيئة التشريعية، إنها ليست قضية داخلية وليست قضية نائب".
اسماعيل ديمقراطي - الجزائر2018/03/10 على 21:331
انت الفلاني حر بارك الله فيك في زمن كثر فيه النفاق السياسي وأصبح مهنة قلت الحقيقة في هذا الفلاني المزيف
معلق2018/03/10 على 21:552
هذا السيناتور عبد الوهاب بن زعيم اقبح من القبح ....
Malik - Algerie2018/03/10 على 22:243
و هل كفائتك هي من جعلت منك سيناتورا??? الكل في الهوى سوى!!!