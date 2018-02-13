المحامي عبد القادر بوجاجة يؤكد أن الهدف الاستيلاء على المقر رئيس المركز الوطني للسينما يقاضي رئيس جمعية أضواء

تنظر محكمة سيدي امحمد قسم جنح بالعاصمة بتاريخ 28 مارس الجاري في ملف رئيس جمعية أضواء المتهم بخيانة الأمانة، على أساس الشكوى التي رفعها ضده مدير المركز الوطني للسينما السمعي البصري.

مفادها أن المتهم استغل مسؤوليته في التكفل بمخزن العتاد وآلات التصوير ليقوم بتأجيرها لمصلحته الخاصة واختلاس عائداتها. وأفاد دفاعه الأستاذ بوجاجة عبد القادر في تصريح للشروق أن الشكوى التي رفعت مزعومة وكيدية ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن هدفها الاستيلاء على مقر جمعية أضواء.

وفي نفس الموضوع أشار محامي الجمعية ورئيسها إلى أن رئيس المركز الوطني للسينما السمعي البصري بعد الشكوى الجزائية رفع دعوى في المحكمة الإدارية على أساس أن مقر الجمعية غير قانوني وقد رفضت دعواه من طرف القاضي الإداري لانعدام التأسيس والصفة، بعد أن انتحل صفة وزارة الثقافة. للإشارة تأجلت القضية لغياب رئيس المركز المتواجد خارج التراب الوطني.

170 فنان في نصب تذكاري بمناسبة ذكرى تأسيس جمعية أضواء

تنظم جمعية أضواء يوم 17 مارس المقبل، حفلا بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، الذي سوف يحضره شخصيات وطنية ودبلوماسية. الحفل سيتخلله وضع نصب تذكاري لـ170 فنان من المسرحيين والسينمائيين والمخرجين، أغلبيتهم مجاهدين وشهداء.