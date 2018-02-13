انطلقت في الدوحة فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى قمرة السينمائي السنوي الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام، بمشاركة أكثر من 150 صانع فيلم وعاملين في صناعة السينما وخبراء ومختصين، ويشرف هؤلاء الخبراء على 34 مشروع فيلم في مختلف مراحل التطوير من 25 بلداً، يعمل على إنجازها صناع أفلام واعدين يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية، ويستمر الملتقى لستة أيام، تجرى فعالياته في سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي.
وقالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في بيان –تلقت الشروق نسخة منه- "يعتمد ملتقى قمرة السينمائي نهجاً خاصاً مبيناً على الإشراف والتطوير الإبداعي لصناع الأفلام الواعدين من مختلف أرجاء العالم، وكما في نسخات قمرة السابقة، تبحث مشاريع الأفلام في قمرة قصصاً مؤثرة يجب أن تصل إلى العالم، في وقت يتم فيه استغلال الأفلام والسرد القصصي لتشويه الواقع، وبالتالي تترك أثرها السلبي على العالم".
وأضافت الرميحي: "سيستفيد صناع الأفلام الشباب في قمرة من الخبرة العميقة لخبراء قمرة السينمائيين والعاملين في هذه الصناعة، فيقدمون لهم النصائح اللازمة لنقل مشاريعهم إلى العالمية. وخلال النسخ السابقة، ساهم ملتقى قمرة السينمائي في توسيع الآفاق للمخرجين الواعدين الذين لم تتح لهم فرص سرد قصصهم الجريئة بصدق ونزاهة ومكّنتهم من اكتساب إشادة دولية واسعة".
وشهد ملتقى قمرة مساء الخميس أولى عروض أفلام خبراء قمرة مع فيلم "أوكجا" (كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة 2017) للمخرج بونج جون هو وبطولة تيلدا سيونتون.
وقد عقدت سوينتون مساء الجمعة الندوة الدراسية الأولى في قمرة بإدارة كاميرون بيلي المدير الفني لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كما شهد الملتقى العرض الثاني لخبراء قمرة مع فيلم "نار في البحر" (إيطاليا 2016) لخبير قمرة السينمائي المخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي.
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النسخة الرابعة من قمرة السينمائي تنطلق
خبراء عالميون يشرفون على 34 مشروع فيلم
آسيا.ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
انطلقت في الدوحة فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى قمرة السينمائي السنوي الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام، بمشاركة أكثر من 150 صانع فيلم وعاملين في صناعة السينما وخبراء ومختصين، ويشرف هؤلاء الخبراء على 34 مشروع فيلم في مختلف مراحل التطوير من 25 بلداً، يعمل على إنجازها صناع أفلام واعدين يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية، ويستمر الملتقى لستة أيام، تجرى فعالياته في سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي.
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وقالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في بيان –تلقت الشروق نسخة منه- "يعتمد ملتقى قمرة السينمائي نهجاً خاصاً مبيناً على الإشراف والتطوير الإبداعي لصناع الأفلام الواعدين من مختلف أرجاء العالم، وكما في نسخات قمرة السابقة، تبحث مشاريع الأفلام في قمرة قصصاً مؤثرة يجب أن تصل إلى العالم، في وقت يتم فيه استغلال الأفلام والسرد القصصي لتشويه الواقع، وبالتالي تترك أثرها السلبي على العالم".
وأضافت الرميحي: "سيستفيد صناع الأفلام الشباب في قمرة من الخبرة العميقة لخبراء قمرة السينمائيين والعاملين في هذه الصناعة، فيقدمون لهم النصائح اللازمة لنقل مشاريعهم إلى العالمية. وخلال النسخ السابقة، ساهم ملتقى قمرة السينمائي في توسيع الآفاق للمخرجين الواعدين الذين لم تتح لهم فرص سرد قصصهم الجريئة بصدق ونزاهة ومكّنتهم من اكتساب إشادة دولية واسعة".
وشهد ملتقى قمرة مساء الخميس أولى عروض أفلام خبراء قمرة مع فيلم "أوكجا" (كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة 2017) للمخرج بونج جون هو وبطولة تيلدا سيونتون.
وقد عقدت سوينتون مساء الجمعة الندوة الدراسية الأولى في قمرة بإدارة كاميرون بيلي المدير الفني لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كما شهد الملتقى العرض الثاني لخبراء قمرة مع فيلم "نار في البحر" (إيطاليا 2016) لخبير قمرة السينمائي المخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي.