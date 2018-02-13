أسدل الستار ببرلين الألمانية ليلة الجمعة، على فعاليات مسابقة الإعلام السياحي العربي بدبي، وسط تنافس شرس بين القامات الإعلامية العربية، ورغم الصعاب والتنافس الحاد، إلا أن مراسل "الشروق" أمين بلحية كان في الموعد وتمكن من الظفر بجائزة أفضل كاتب سياحي عربي، مناصفة مع الإعلامي السعودي أحمد الزهراني، رغم أن ممثل الجزائر الوحيد يفوقه في عدد الأصوات بفارق 4 آلاف صوت كاملة، لكن نظرا لقانون المسابقة الذي يلزم كل مترشح بالحصول على نسبة 75 بالمئة من أصوات الجمهور في حين تبقى الـ25 بالمئة مبنية على رأي اللجنة الأكاديمية التي تقيم الأعمال ويتم احتساب النتيجة النهائية والإعلان عنها.
وقد تكفل بمهمة قراءة أسماء المتوجين الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكا، معتبرا أن المسابقة بحد ذاتها مثال لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي وتشجيع خالص لكل المهتمين بمشاركة مليون ونصف مصوت من 14 دولة عربية وهو رقم مشجع يقول المتحدث.
والجدير بالذكر أن الصحفي أمين بلحية، كان قد شارك بربورتاج حول جزيرة رشقون السياحية التابعة إداريا لولاية عين تموشنت بغرب الجزائر تحت عنوان: رشقون حكاية التراث والحضارات سطَرت تاريخها.
وهو العمل الذي نال إعجاب الكثير من المهتمين، بدليل ظفره بجائزة أفضل كاتب سياحي بينما كانت حصة الأسد من الجوائز للسعودية، مصر وسلطنة عمان في أفضل إخراج، أفضل وكالة أنباء، أفضل صورة، أفضل صحيفة ومجلة وغيرها من الجوائز وتواصل الشروق بإعلامييها مسيرتها لتمثيل وتشريف الجزائر في المحافل الدولية بفضل أسماء مثل أمين بلحية وغيره من الزملاء الذين سبق تتويجهم.
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مراسل "الشروق" أمين بلحية يظفر بجائزة الإعلام السياحي العربي ببرلين
سيد أحمد فلاحي
مراسل صحافي
أسدل الستار ببرلين الألمانية ليلة الجمعة، على فعاليات مسابقة الإعلام السياحي العربي بدبي، وسط تنافس شرس بين القامات الإعلامية العربية، ورغم الصعاب والتنافس الحاد، إلا أن مراسل "الشروق" أمين بلحية كان في الموعد وتمكن من الظفر بجائزة أفضل كاتب سياحي عربي، مناصفة مع الإعلامي السعودي أحمد الزهراني، رغم أن ممثل الجزائر الوحيد يفوقه في عدد الأصوات بفارق 4 آلاف صوت كاملة، لكن نظرا لقانون المسابقة الذي يلزم كل مترشح بالحصول على نسبة 75 بالمئة من أصوات الجمهور في حين تبقى الـ25 بالمئة مبنية على رأي اللجنة الأكاديمية التي تقيم الأعمال ويتم احتساب النتيجة النهائية والإعلان عنها.
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وقد تكفل بمهمة قراءة أسماء المتوجين الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكا، معتبرا أن المسابقة بحد ذاتها مثال لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي وتشجيع خالص لكل المهتمين بمشاركة مليون ونصف مصوت من 14 دولة عربية وهو رقم مشجع يقول المتحدث.
والجدير بالذكر أن الصحفي أمين بلحية، كان قد شارك بربورتاج حول جزيرة رشقون السياحية التابعة إداريا لولاية عين تموشنت بغرب الجزائر تحت عنوان: رشقون حكاية التراث والحضارات سطَرت تاريخها.
وهو العمل الذي نال إعجاب الكثير من المهتمين، بدليل ظفره بجائزة أفضل كاتب سياحي بينما كانت حصة الأسد من الجوائز للسعودية، مصر وسلطنة عمان في أفضل إخراج، أفضل وكالة أنباء، أفضل صورة، أفضل صحيفة ومجلة وغيرها من الجوائز وتواصل الشروق بإعلامييها مسيرتها لتمثيل وتشريف الجزائر في المحافل الدولية بفضل أسماء مثل أمين بلحية وغيره من الزملاء الذين سبق تتويجهم.