شيعت بمقبرة بلدية العناصر بولاية برج بوعريريج ، السبت، جثامين الأطفال الثلاثة الذين غرقوا مساء الجمعة في بئر، تابعة لإحدى ورشات البناء بحي 400 مسكن.
وكانت ولاية برج بوعريريج قد اهتزت في ساعات متأخرة من مساء الجمعة على خبر غرق خمسة أطفال في بئر تابع لإحدى ورشات البناء ببلدية لعناصر، حيث هلك ثلاثة أطفال وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ الطفلين الآخرين.
بداية المأساة، بدأت بخروج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست وعشر سنوات، وبينهم توأم، للعب خارج المنزل، حيث لفتت انتباههم البئر التي تم حفرها من طرف اصحاب ورشة البناء الواقعة بالقرب من العمارات التي يسكنون فيها، فقرروا السباحة في مياهها وبعد أن قام التوأم بإلقاء نفسيهما في البئر رفقة اثنين من رفاقهما لم يتمكنا من الخروج بسبب عمقها، فتدخل أخوهما الثالث، حيث أنقذ أحد أخويه التوأم وراح يحاول إنقاذ الآخر، غير أنه غرق وفارق الحياة هو الآخر رفقة طفل ثالث كان معهما، وعند حضور الحماية المدنية، قامت بانتشال الضحايا وهم أخوان وجارهما، كما قامت بإنقاذ طفلين آخرين، لا يزالان تحت وقع الصدمة. وأكد أحد سكان سكان حي 400 مسكن، أن البئر منسوب المياه بها ثلاثة أمتار وأنها كانت مسيجة، غير أن المقاول نزع السياج قبل 15 يوما بعد نهاية مشروعه تاركا البئر دون سياج أو حارس، ما أدى لوقوع الكارثة.
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غرق ثلاثة أطفال بينهم أخوان في بئر ببرج بوعريريج
وردة بوجملين
صحفية بقسم الحوارات والمتابعات بجريدة الشروق اليومي
شيعت بمقبرة بلدية العناصر بولاية برج بوعريريج ، السبت، جثامين الأطفال الثلاثة الذين غرقوا مساء الجمعة في بئر، تابعة لإحدى ورشات البناء بحي 400 مسكن.
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وكانت ولاية برج بوعريريج قد اهتزت في ساعات متأخرة من مساء الجمعة على خبر غرق خمسة أطفال في بئر تابع لإحدى ورشات البناء ببلدية لعناصر، حيث هلك ثلاثة أطفال وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ الطفلين الآخرين.
بداية المأساة، بدأت بخروج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست وعشر سنوات، وبينهم توأم، للعب خارج المنزل، حيث لفتت انتباههم البئر التي تم حفرها من طرف اصحاب ورشة البناء الواقعة بالقرب من العمارات التي يسكنون فيها، فقرروا السباحة في مياهها وبعد أن قام التوأم بإلقاء نفسيهما في البئر رفقة اثنين من رفاقهما لم يتمكنا من الخروج بسبب عمقها، فتدخل أخوهما الثالث، حيث أنقذ أحد أخويه التوأم وراح يحاول إنقاذ الآخر، غير أنه غرق وفارق الحياة هو الآخر رفقة طفل ثالث كان معهما، وعند حضور الحماية المدنية، قامت بانتشال الضحايا وهم أخوان وجارهما، كما قامت بإنقاذ طفلين آخرين، لا يزالان تحت وقع الصدمة. وأكد أحد سكان سكان حي 400 مسكن، أن البئر منسوب المياه بها ثلاثة أمتار وأنها كانت مسيجة، غير أن المقاول نزع السياج قبل 15 يوما بعد نهاية مشروعه تاركا البئر دون سياج أو حارس، ما أدى لوقوع الكارثة.