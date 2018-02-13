سيتعزز المشهد الإعلامي الجزائري خلال الشهر الجاري بقناة تلفزيونية جديدة هي الأولى من نوعها في الجزائر والمنطقة العربية، من حيث تقنيات البث والإمكانيات المتوفرة بفريق عمل يجمع بين الشباب والخبرة.
"أوراس" هو أول مشروع حقيقي لقناة تلفزيونية رقمية منوعةـ ستكون انطلاقته الرسمية في 19 مارس بمناسبة عيد النصر بشبكة برامجية تبث على مدار 7 ساعات كاملة في البداية كإنتاج داخلي، ومن بين البرامج التي تعول عليها "أوراس" الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، حصة "راب 366" وهي أكبر مسابقة مغاربية للطابع الغنائي الشبابي "الراب" إذ بلغ عدد المشاركين فيها لحد الساعة 4000 متسابق من مختلف دول المغرب العربي، تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من "كريم الغانغ"، "لانوننيم"، "فوبيا" و"ديدين كلاش"، وستجرى التصفيات الأولية داخل الوطن في مدة لا تقل عن 20 أسبوعا، فيما سيتنقل فريق البرنامج إلى المغرب وتونس، ليبيا وموريتانيا لإجراء بقية التصفيات خلال شهر واحد.
إلى جانب ذلك نجد البرنامج الترفيهي "الطريق الممنوع" من تقديم شوقي سماتي، بالإضافة إلى حصص باللغة الفرنسية والأمازيغية وأخرى خاصة بالبودكاست والمرأة، كما سيتم التركيز أيضا على البرامج السياسية الساخرة.
في هذا الصدد يقول عدلان ملاح المدير العام لقناة "أوراس": "من حق الجزائري أن يمتلك كل الوسائل الرقمية للترفيه والوصول إلى المعلومة، في أوراس سنطرح أسلوبا جديدا في معالجة المواضيع مغاير تماما لما هو موجود حاليا، يمكن للمشاهدين والنشطاء متابعة برامج قناتنا على الموقع الالكتروني الرسمي وكذا عبر تطبيقات الأندرويد".
وعن اختياره اسم "أوراس" لقناته وإن كانت ذات بُعد جهوي في مضامينها يوضح المتحدث ذاته قائلا : "مصطلح أوراس ملك للجزائريين، لقد قمنا باختياره عرفانا لما قدمته هذه المنطقة للجزائر من تضحيات خلال الحقبة الاستعمارية، بصراحة لا نرى أن هناك جهوية في التسمية، لماذا نترك القنوات العربية تؤثر علينا دائما ونبقى مكتوفي الأيدي، نريد أن ننقل الأوراس لنروّج لها مغاربيا وعربيا في ظل استعمال وسائط التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة".
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"أوراس".. أول قناة تلفزيونية رقمية في الجزائر والوطن العربي!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
سيتعزز المشهد الإعلامي الجزائري خلال الشهر الجاري بقناة تلفزيونية جديدة هي الأولى من نوعها في الجزائر والمنطقة العربية، من حيث تقنيات البث والإمكانيات المتوفرة بفريق عمل يجمع بين الشباب والخبرة.
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"أوراس" هو أول مشروع حقيقي لقناة تلفزيونية رقمية منوعةـ ستكون انطلاقته الرسمية في 19 مارس بمناسبة عيد النصر بشبكة برامجية تبث على مدار 7 ساعات كاملة في البداية كإنتاج داخلي، ومن بين البرامج التي تعول عليها "أوراس" الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، حصة "راب 366" وهي أكبر مسابقة مغاربية للطابع الغنائي الشبابي "الراب" إذ بلغ عدد المشاركين فيها لحد الساعة 4000 متسابق من مختلف دول المغرب العربي، تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من "كريم الغانغ"، "لانوننيم"، "فوبيا" و"ديدين كلاش"، وستجرى التصفيات الأولية داخل الوطن في مدة لا تقل عن 20 أسبوعا، فيما سيتنقل فريق البرنامج إلى المغرب وتونس، ليبيا وموريتانيا لإجراء بقية التصفيات خلال شهر واحد.
إلى جانب ذلك نجد البرنامج الترفيهي "الطريق الممنوع" من تقديم شوقي سماتي، بالإضافة إلى حصص باللغة الفرنسية والأمازيغية وأخرى خاصة بالبودكاست والمرأة، كما سيتم التركيز أيضا على البرامج السياسية الساخرة.
في هذا الصدد يقول عدلان ملاح المدير العام لقناة "أوراس": "من حق الجزائري أن يمتلك كل الوسائل الرقمية للترفيه والوصول إلى المعلومة، في أوراس سنطرح أسلوبا جديدا في معالجة المواضيع مغاير تماما لما هو موجود حاليا، يمكن للمشاهدين والنشطاء متابعة برامج قناتنا على الموقع الالكتروني الرسمي وكذا عبر تطبيقات الأندرويد".
وعن اختياره اسم "أوراس" لقناته وإن كانت ذات بُعد جهوي في مضامينها يوضح المتحدث ذاته قائلا : "مصطلح أوراس ملك للجزائريين، لقد قمنا باختياره عرفانا لما قدمته هذه المنطقة للجزائر من تضحيات خلال الحقبة الاستعمارية، بصراحة لا نرى أن هناك جهوية في التسمية، لماذا نترك القنوات العربية تؤثر علينا دائما ونبقى مكتوفي الأيدي، نريد أن ننقل الأوراس لنروّج لها مغاربيا وعربيا في ظل استعمال وسائط التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة".