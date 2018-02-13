أبلغوا إدارتهم بأمرها والدرك يحقق في مصدرها عمال نظافة يعثرون على 200 مليون وسط النفايات بمعسكر!

عثر عمال المركز التقني لردم النفايات المتواجد بمنطقة وادي بالي ببلدية وادي الأبطال في ولاية معسكر، الجمعة، على مبلغ مالي معتبر يقدر بـ200 مليون سنتيم، بالمفرغة العمومية، بينما كانوا يقومون بتسوية وردم النفايات المنزلية التي أفرغتها شاحنات تابعة لمؤسسة النظافة وجمع النفايات.

وذكر مصدر مسؤول لـ"الشروق"، أنّ عمال مركز الردم التقني عثروا على مبلغ مالي مهم داخل المفرغة ما جعلهم يبلغون إدارتهم التي قامت بدورها بإبلاغ مصالح الدرك الوطني لوادي الأبطال. هذه الأخيرة فتحت تحقيقا بدأته بالاستماع لعمال مركز الردم التقني الذين عثروا على الأموال، وكذا عمال وسائقي شاحنات رفع النفايات المنزلية التابعين لعدة بلديات، الذين دخلوا المفرغة ذلك اليوم من أجل التأكد من الوجهة التي قدموا منها والأحياء التي رفعوا النفايات منها، خاصة أن مركز وادي بالي لردم النفايات ترمى فيه النفايات القادمة من بلديات وادي الأبطال وعين فراح وسيدي عبد الجبار وهاشم وتيغنيف وسيدي قادة ونسمط وزلامطة والسهايلية.

وفيما لم يتضح بشكل رسمي قيمة المبلغ، فإن مصادر قدرته بما يفوق 200 مليون سنتيم، في وقت فتحت فيه الشرطة العلمية تحقيقا في تزوير المبلغ من عدمه. وفي اتصال "الشروق" بالمدير العام للمؤسسة الولائية للردم التقني للنفايات أكد بأنه تم إخطاره من قبل عمال مركز وادي بالي بالعثور على مبلغ مالي بالمفرغة؛ حيث أمر بإبلاغ مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا دون علمه بقيمة المبلغ.