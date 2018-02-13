نجا فجر أمس أفراد عائلتين يقطنون بمساكن هشة على سفح جبل كيفان لعمامرة الواقع بمدخل عاصمة البويرة من موت محقق على إثر تعرض مساكنهم لأضرار بليغة جراء انهيار صخري بالمنطقة، حيث أصيب شخصان من هؤلاء بجروح، إحدى الحالتين خطيرة، وهي عجوز في الستينيات من العمر.
وبحسب رواية هؤلاء السكان، فإنهم تفاجؤوا في حدود الساعة الثانية فجرا بصوت غريب أدخل الخوف في قلوبهم، قبل أن تبدأ أحجار من مختلف الأحجام تتهاوى من الجبل على مساكنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الفرار خارجا وسط حالة من الهستيريا، حيث أصيب شخصان، وهما عجوز في الستينيات من العمر تم نقلها إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية التي تدخلت على الفور، فيما لم تتطلب جروح الوالد تحويله إلى المستشفى. هذا، فيما يعتقد أن أسباب الانهيار الصخري تعود إلى انجراف ترابي على إثر تساقط الأمطار الأخيرة، حيث كاد أن يتسبب الحادث في وقوع ضحايا وسط أفراد العائلتين الذين تفطنوا إلى الانهيار وتمكنوا من الفرار، لاسيما أن قطر بعض الحجارة وصل إلى مترين خلفت أضرارا بليغة على ممتلكات وسكنات العائلتين.
..وقافلة طبية تستهدف المناطق النائية
يعتزم فريق طبي مشكل من 50 طبيبا من مختلف التخصصات الشروع في حملة طبية قصد الكشف على مرضى عبر المناطق النائية بالولاية. وبحسب مصدر بمديرية الصحة بالولاية، فإن الحملة ستدوم لأسبوع كامل سيتنقل خلالها فريق طبي من 12 تخصصا، إلى قرى ومداشر بدائرة برج أخريص انطلاقا من مستشفى أعمر أوعمران بالأخضرية، على أن تعمم على باقي الدوائر الأخرى للولاية في الأسابيع القادمة. وسيتم الكشف وإجراء فحوص مختلفة في تخصصات مختلفة على غرار طب الأطفال وأمراض الصدر والقلب وغيرها على سكان تلك القرى النائية. وتعتبر الحملة الأولى من نوعها بالولاية في إطار سياسة التقرب من المريض والحد من معاناة انتقاله إلى مسافات بعيدة خاصة بالمناطق النائية. وتتزامن الحملة الطبية مع انتشار مرض البوحمرون لاسيما بتلك المناطق النائية، حيث أحصت المصالح الطبية أكثر من 13 حالة يتم التكفل بها، وهو ما يمكن تلك المصالح من الكشف عن حالات أخرى في حالة وجودها مع إعطاء توجيهات وتحسيس للعائلات لتجنب انتقال العدوى أو تأثيرات خطيرة للمرض.
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نجاة عائلتين من موت محقق في انهيار صخري بالبويرة
أحسن حراش
نجا فجر أمس أفراد عائلتين يقطنون بمساكن هشة على سفح جبل كيفان لعمامرة الواقع بمدخل عاصمة البويرة من موت محقق على إثر تعرض مساكنهم لأضرار بليغة جراء انهيار صخري بالمنطقة، حيث أصيب شخصان من هؤلاء بجروح، إحدى الحالتين خطيرة، وهي عجوز في الستينيات من العمر.
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وبحسب رواية هؤلاء السكان، فإنهم تفاجؤوا في حدود الساعة الثانية فجرا بصوت غريب أدخل الخوف في قلوبهم، قبل أن تبدأ أحجار من مختلف الأحجام تتهاوى من الجبل على مساكنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الفرار خارجا وسط حالة من الهستيريا، حيث أصيب شخصان، وهما عجوز في الستينيات من العمر تم نقلها إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية التي تدخلت على الفور، فيما لم تتطلب جروح الوالد تحويله إلى المستشفى. هذا، فيما يعتقد أن أسباب الانهيار الصخري تعود إلى انجراف ترابي على إثر تساقط الأمطار الأخيرة، حيث كاد أن يتسبب الحادث في وقوع ضحايا وسط أفراد العائلتين الذين تفطنوا إلى الانهيار وتمكنوا من الفرار، لاسيما أن قطر بعض الحجارة وصل إلى مترين خلفت أضرارا بليغة على ممتلكات وسكنات العائلتين.
..وقافلة طبية تستهدف المناطق النائية
يعتزم فريق طبي مشكل من 50 طبيبا من مختلف التخصصات الشروع في حملة طبية قصد الكشف على مرضى عبر المناطق النائية بالولاية. وبحسب مصدر بمديرية الصحة بالولاية، فإن الحملة ستدوم لأسبوع كامل سيتنقل خلالها فريق طبي من 12 تخصصا، إلى قرى ومداشر بدائرة برج أخريص انطلاقا من مستشفى أعمر أوعمران بالأخضرية، على أن تعمم على باقي الدوائر الأخرى للولاية في الأسابيع القادمة. وسيتم الكشف وإجراء فحوص مختلفة في تخصصات مختلفة على غرار طب الأطفال وأمراض الصدر والقلب وغيرها على سكان تلك القرى النائية. وتعتبر الحملة الأولى من نوعها بالولاية في إطار سياسة التقرب من المريض والحد من معاناة انتقاله إلى مسافات بعيدة خاصة بالمناطق النائية. وتتزامن الحملة الطبية مع انتشار مرض البوحمرون لاسيما بتلك المناطق النائية، حيث أحصت المصالح الطبية أكثر من 13 حالة يتم التكفل بها، وهو ما يمكن تلك المصالح من الكشف عن حالات أخرى في حالة وجودها مع إعطاء توجيهات وتحسيس للعائلات لتجنب انتقال العدوى أو تأثيرات خطيرة للمرض.