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إصابة نجل وزير الداخلية في حادث مرور بالبويرة
خلف حادث مرور وقع صباح الأحد، على الطريق السيار شرق غرب بين حدود ولايتي البويرة وبومرداس إصابة شخصين بجروح متفاوتة، أحدهما نجل وزير الداخلية نور الدين بدوي، حيث حولا إلى مستشفى أعمر أوعمران بالأخضرية اين كانا محل زيارة شقيق الوزير.
الحادث المروري الخطير وحسب مصادرنا تم تسجيله بالقرب من نفق بوزقزة على الطريق السيار ونتج عن انقلاب شاحنة محملة بالرمل، ثم اصطدامها ببعض السيارات، حيث أصيب شخصان كانا على متن إحدى تلك السيارات وهما نجل وزير الداخلية نور الدين بدوي مع مرافقه بجروح ليست بالخطيرة، حيث تم تحويلهما إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أعمر أوعمران بالأخضرية، أين تم تسخير كل الإمكانيات للتكفل بهما، حيث لم يصب نجل الوزير بأي أذى، فيما تطلب الأمر بقاء مرافقه بالمستشفى قصد إخضاعه للمراقبة، وقد كان محل زيارة شقيق وزير الداخلية صباح الأحد.
02018/03/11 على 17:591
كانا ذاهبان للصيد مساكين على نجل الوزير قامت القيامة وتدخل الدرك والشرطة والحماية المدنية والحكومة وسخر ت له كل اسباب الراحة من اطباء وممرضين وادوية..الخ والمرض ازوالي يقولون له عد عند نهاية الشهر القادم ...عيب والله عيب ..
مواطن - عنابة2018/03/11 على 18:172
مع غلق المستشفي كله في وجه المواطنين