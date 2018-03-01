نصّب وزير المالية عبد الرحمن راوية، باحميد فاروق مديرا جديدا للجمارك الجزائرية خلفا لقدور بطاهر، الذي شغل المنصب لما يقارب الثلاث سنوات، وسبق أن شغل المدير الجديد منصب رئيس ديوان بوزارة الصناعة والمناجم وفقا لما تم تداوله الأحد.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية، استلمت "الشروق" نسخة عنه، نصب الأحد، وزير المالية عبد الرحمن راوية باحميد فاروق على رأس الجمارك الجزائرية، وجرت مراسيم التنصيب على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك بحضور إطارات عليا لهذه الهيئة.
وأكد في السياق عبد الرحمن راوية أهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، موجها شكره للمدير العام السابق قدور بطاهر والذي قدم الكثير لقطاع الجمارك.
وكانت بعض الأنباء تداولت شهر نوفمبر الماضي، تنحية قدور بطاهر من رأس المديرية العامة للجمارك، في وقت سبق أن تم تعيينه بالمنصب شهر ماي 2015، ومعروف عن هذا الأخير أنه "ابن القطاع" وسبق أن شغل مناصب إدارية ومركزية وجبائية على مستوى هذه الهيئة الحساسة.
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نصبه وزير المالية رسميا
فاروق باحميد يخلف قدور بطاهر على رأس الجمارك
إيمان كيموش
نصّب وزير المالية عبد الرحمن راوية، باحميد فاروق مديرا جديدا للجمارك الجزائرية خلفا لقدور بطاهر، الذي شغل المنصب لما يقارب الثلاث سنوات، وسبق أن شغل المدير الجديد منصب رئيس ديوان بوزارة الصناعة والمناجم وفقا لما تم تداوله الأحد.
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية، استلمت "الشروق" نسخة عنه، نصب الأحد، وزير المالية عبد الرحمن راوية باحميد فاروق على رأس الجمارك الجزائرية، وجرت مراسيم التنصيب على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك بحضور إطارات عليا لهذه الهيئة.
وأكد في السياق عبد الرحمن راوية أهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، موجها شكره للمدير العام السابق قدور بطاهر والذي قدم الكثير لقطاع الجمارك.
وكانت بعض الأنباء تداولت شهر نوفمبر الماضي، تنحية قدور بطاهر من رأس المديرية العامة للجمارك، في وقت سبق أن تم تعيينه بالمنصب شهر ماي 2015، ومعروف عن هذا الأخير أنه "ابن القطاع" وسبق أن شغل مناصب إدارية ومركزية وجبائية على مستوى هذه الهيئة الحساسة.