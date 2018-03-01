التماس الحبس لضابط مزيف ببومرداس

شهدت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس، الأحد، محاكمة مثيرة لشاب في الثلاثينات من العمر، متورط في انتحال صفة مقدم في صفوف الجيش الوطني والتي راح ضحيتها مسؤولين وإطارات. وعلى خلفية النصب والاحتيال هذه، التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا، عن انتحال صفة، النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق.

وحسب ما دار في الجلسة، فإن هذا المتهم الذي انتحل صفة مقدم في الجيش، والذي كان يثبت صفته ببطاقات مهنية متعددة مزيفة، تم توقيفه بعد ما تلقت المصالح المختصة عدة شكاوى طالت ضحاياه، قدم نفسه لهم على أنه إطار في الجيش مرة وإطار بالرئاسة من جهة أخرى، أين كان يوقع ضحاياه بإيهامهم أنه بإمكانه مساعدتهم في الحصول على سكن، أو تأمين مناصب شغل لهم، أين كان يظهر لهم بطاقات مهنية مزورة. وعلى خلفية هذه الشكاوى، تم تفتيش مسكن هذا الأخير الكائن بباب الزوار بالعاصمة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 05 أختام إدارية، ووثائق خاصة بضحاياه الذين إلى جانب وثائقهم سلموا له مبالغ مالية مقابل تحقيق وعوده لهم.