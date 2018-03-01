آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
-
إيجابي6102 (%73.73)
-
غير إيجابي2174 (%26.27)
-
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
-
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
-
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
-
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
-
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
-
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
-
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
-
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
-
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
سيصدر"العلبة السوداء للإسلام: المقدس والفتنة المعاصرة"
الزاوي يطرح مشكلة فرنسيي الثورة الجزائرية في رواية
ينتظر أن يعود أمين الزاوي في كتاب جديد عن منشورات "ثفاث" بعنوان العلبة السوداء للإسلام: المقدس والفتنة المعاصرة" ينزل إلى المكتبات ابتداء من 15 أبريل القادم.
وحسب الدكتور أمين فإن المؤلف الجديد عبارة عن مقامات ليلية كل ليلة بموضوع، حيث يستحضر فيه القضايا الشائكة في التراث من قضية المرأة والأنوثة، التراث والميراث، العلاقة مع الآخر وغيرها من المواضيع التي تثير النقاش لارتباطاتها الدينية، وأضاف الزاوي أن بعض المقالات سبق وأن نشرها في الصحافة الوطنية وفيها الجديد، والتي لم يسبق وأن نُشرت من قبل، واختار الزاوي الاشتغال على قضايا التراث الشائكة، والتي عادة ما تثير النقاش في الساحة، وهذا بهدف تنقية التراث والدفع إلى التفكير في "الامفكر فيه" وخاصة البحث عن أسباب انغلاق الذات العربية الإسلامية حول نفسها واختيارها البقاء على الهامش، رغم أنها حضارة كانت دائما في قلب الآخر واحتوائها الحضارات والثقافات التي أغنتها واغتنت منها فأمين الزاوي دائما كان رافعا لشعار"الفضيحة يجب أن تفضح".
من جهة أخرى، قال صاحب "غرفة العذراء" إنه بصدد الاشتغال على رواية جديدة ستكون جاهزة الصيف القادم اختار أن يعود من خلالها إلى معالجة موضوع الفرنسيين الذين شاركوا في الثورة التحريرية الجزائرية أمثال موريس أودان فرنان افتون وغيرهم من المناضلين الفرنسيين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب القضية الجزائرية وشاركوا في الثورة. رواية أمين الزاوي التي اختار لها عنوان "خلان الوفاء" تتساءل عن مصير تلك الشخصيات وما قدمت لهم الجزائر المستقلة؟ هل أوفيناهم حقهم وهل ردت لهم بلادهم جميل انحيازهم إلى قضيتها؟
وكان أمين الزاوي قد شارك مؤخرا في ندوة بقسنطينة عن اللغة العربية بمكتبة عمومية، أين وقع روايته الأخيرة "طفل البيضة" وقال إنه تفاجأ بالمستوى الراقي للنقاش وتفاعل الجمهور مع ما طرح من أسئلة وقضايا، مؤكدا أننا عادة ما نسعى لممارسة الوصاية على أفكار الناس وعقولهم، ونضع جميع الآراء في سلة واحدة بينما الشارع يكشف لنا يوميا أن الجزائري البسيط يقبل الاختلاف والتنوع والنقاش.
ابن الجنوب - بلد الترقيع2018/03/11 على 21:191
هذا الزاوي مريض نفسيا واعتقد أنه في حاجةإلى جلسات نفسيةيعالج نفسيتهالمريضةالتي تدفعه بفعل قوةكهرومغناطيسيةنحوالهلوسةوالهديان والتخيل في ماوراءالتخيل فهويعتقدأن وسائل الإعلام الفرنسيةتتبعه كظله لذلك فهويحاول في كل مرة اللعب على وترتكسيرالقيم الدينيةوالإجتماعية وجلدالذات وبعدهايتسمر أمام شاشات التلفازأو أمام الحاسوب منتظرامن يكتب عنه وعن خزعبلاته في سب الجزائريين لعل وعسى يرشحونه لأخذ بعض فضلاتهم والتي يسمونها جوائز هذا المعقد لماذا لايبدل مجهو لإكتشاف الشهداء الذين لولاهم لكان أميا وناكرة منكرة ؟
الوطني - الجزائر2018/03/11 على 22:522
هذا الزاوي وزميله الدود ادباء العشق والافلام الخليعة الفرنسية المحدودين فكرا وتفكيرا وعميان لا يرون في العالم الا فرنسا والفرنسية التي لم تعد شيء اليوم في العالم كفاكم تشيات هؤلاء الذين تتكلمون عنهم أمثال موريس أودان فرنان افتون أخذو حقهم وزيادة واش حبيتو انديرولهم شوارع باسمائهم مدارس ... او لانهم فقط فرنسيين ياعباد كل ما هو فرنسي ... اتركو الجيل الجديد الانجلوساكسوني الحداثي المتحكم في الانجليزية وتكنولوجياتها ينسى الدمار الفرنسي المفرنس اتركوه يقدم لنا التكنولوجيا وابقو انتم في حب وغرام فرنسا