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إصابة شرطي خلال توقيف مسلح في مستشفى بباتنة
أثار أحد الأشخاص لا يتجاوز عمره الـ 28 سنة حالة من الرعب والفوضى داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف في بريكة بولاية باتنة، حيث قدم في حدود الساعة الثانية من زوال السبت، إلى مصلحة الاستعجالات وهو يحمل سيفا، محدثا فوضى كبيرة وسط المرضى والطاقم الطبي، ما جعل عددا منهم يضطر إلى الاختباء وحتى مغادرة المستشفى.
وكان الشخص المتسبب في هذا الهول ينزف دما مدعيا أنه تعرض لاعتداء. وقد تدخلت الشرطة لتوقيفه على الفور، ومع ذلك لم يستسلم بسهولة، حيث تسبب في إصابة أحد الأعوان بتورم في يده، كما أسمع عناصر الفرقة وابلا من السب والشتم. وما هي إلا لحظات من توقيفه حتى تقدم شاب إلى مصالح الأمن يشكو الموقوف من أنه حاول الاعتداء عليه قرب ملعب كرة القدم، ما حدا به إلى دفعه والهروب على متن دراجته النارية. وقد قامت الشرطة بتحرير محضر سماع ضده، على أن يتم تقديمه لاحقا أمام مصالح العدالة.
HAKIM - UK2018/03/11 على 22:311
المهلوسات واش دارت في شبابنا . صنعتم مجتمع متوحش فاسد وغير خلوق يامن تدعون الانجازات و البطولات