السفير الفرنسي يؤكد أن السفارة هي الجهة الوحيدة التي تمنح التأشيرات هذا جديد "فيزا شنغن" للجزائريين بداية من أفريل

قال السفير الفرنسي بالجزائر إغزافيي دريونكور، إنّ مركز استقبال طلبات التأشيرة الجديد "VFS GLOBAL" سيفتح أبوابه رسميا يوم الـ9 أفريل الداخل، في حين يبقى مركز "TLS CONTACT" يستقبل طلبات التأشيرات حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح السفير الفرنسي دريونكور في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بالعاصمة، رفقة المدير الجديد للمعهد غريغور ترومل، إنّ مركز استقبال طلبات التأشيرة سيبدأ في استقبال الطلبات يوم الـ9 أفريل المقبل. وأكدّ أنّ السفارة ستنظم ندوة صحفية يوم 8 أفريل القادم لإعطاء كافة التفاصيل حول المركز الجديد.

وأشار في السياق أنّ مركز "TLS CONTACT" سيبقى يستقبل طلبات الجزائريين الراغبين في الحصول على الفيزا إلى غاية الـ31 من الشهر الجاري، وبعدها سيكون الانتقال إلى المركز الجديد "في أف أس غلوبال". ولفت في الصدد ذاته أنّ ملفات التأشيرة تودع على مستوى المركز، لكن السفارة هي من تمنح التأشيرات.

وبخصوص نشاطات المعهد الثقافي الفرنسي أكدّ أنّ معاهد صغيرة ستفتح مستقبلا في بعض الولايات منها تدشين معهد ثقافي بمدينة ورقلة شهر سبتمبر القادم، على أن يتوسع المشروع ليشمل ولايات أخرى مثل بشار والأغواط وتمنراست ولا يبقى النشاط مقتصرا على الخمس ولايات الشمالية (وهران، عنابة، العاصمة، تلمسان وقسنطينة).

وأشار المتحدث أن المعهد الثقافي لبلاده في الجزائر يعدّ الثاني من بين شبكة المعاهد الفرنسية الناشطة في أوروبا والعالم، وكل الأحداث المنظمة من قبل المعهد مهمة للجزائر ولفرنسا. وأوضح أنّ التعاون الثقافي بين البلدين مهم وحساس جدا ويرتبط بمجالات أخرى على غرار السياسية.

وفي رده على سؤال صحفي حول غلق المركز الثقافي الفرنسي بتيزي وزو وإمكانية فتحه من جديد، رفض السفير الإدلاء بأي معلومات واعتبر أنّ الأمر قضية أخرى. وللإشارة ستفتح مدرسة ابتدائية بعنابة شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأنّ التعاون الجزائري الفرنسي على مستوى قطاع التربية والتعليم أثمر بـ إبرام 850 اتفاقية بين الجامعات الجزائرية والفرنسية بحسب ما أدلى به مدير المعهد الثقافي الفرنسي غريغور ترومل في الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع السفير إغزافيي دريونكور.