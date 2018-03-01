دخل المئات من أولياء التلاميذ في نوبة من الغضب و السخط على القرار الأخير الذي تبنته مجددا وزيرة التربية نورية بن غبريط، حين قررت المرور للنظام المعلوماتي من أجل الحصول على نتائج أبنائهم المتمدرسين، فيما يخص الثلاثي الثاني والسبب هو صعوبة الولوج إلى الموقع الذي عرف كما جرت عليه العادة خللا كبيرا صعب على الأولياء الإبحار فيه.
قد تطول مدة الوصول إلى الموقع عبر الشبكة العنكبوتية يومين فأكثر بحسب تصريحات أولياء لـ"الشروق"، وفي كل مرة يطلب من المستخدم تقديم الرقم السري أو تغيير البريد الإلكتروني وهي العملية التي تتكرر لعشرات المرات، مما يبين للمرة الألف أن الموقع غير جاهز للضغط الكبير، ومن هنا يطرح السؤال عن جدوى إصرار الوزيرة على تجسيد نظام المعلومات رغم مستوى الأنترنت الضعيف من جهة، وهشاشة المواقع التي تصاب بالخلل كلما زاد عليها الضغط، وهو ما الأمر الذي يتكرر كلما أريد البحث عن نتائج الامتحانات الثلاثة الابتدائي والبيام والبكالوريا، والغريب في الأمر حسب ما صرح به الكثير من الأولياء أنهم صاروا بين مطرقة صعوبة التسجيل عبر الموقع وسندان المديرين الذين أضحوا يعاتبونهم على التماطل، طالبين منهم الإسراع في التسجيل قبل الخروج في العطلة التي ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.
وقد طالب الكثير من الأولياء الوزارة الوصية بضرورة العودة للنظام القديم والإفراج عن نتائج أبنائهم والرأفة بحالهم، خاصة كبار السن والأميَين الذين وجدوا أنفسهم في دوامة في ظل صعوبة البحث عن الموقع عبر محلات الأنترنت، التي عرفت خلال اليومين الماضيين حركية مكثفة من طرف أولياء لم يجدوا سوى طرق أبواب مقاهي الإنترنيت، للحصول على معدلات أبنائهم، فإلى متى هذا الشقاء والتعب يقول أحد الأولياء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1110 آلاف جزائري استأجروا مساكنهم في 2017!
2استفتاء بن غبريط سيضرب مصداقية البكالوريا!
3مصانع تبيع نصف بودرة الحليب إلى منتجي المثلجات!
4السائقون يقاطعون شهادة الإحترافية لقيادة الشاحنات والحافلات
5انطلاق "الاستفتاء" حول موعد بكالوريا 2018
Français English
الرأي
جمال لعلامي
فسخ ونسخ ومسخ!
محمّد الهادي الحسني
Ou va l’Algérie
جعفر الكناني
دور الطرق الصوفية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية
محمد بوخطة
بين الرجل والمرأة في عيد المرأة
عبد الحميد عثماني
هل السلفيّة خطرٌ على الاستقرار العام؟!
عثمان سعدي
جميلة بوحيرد في الشعر العربي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
عمار يزلي
ممارسات 8 مارس
محمد حمادي
كرنفال "نصف يوم"!
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
الفيديو
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
بعد ما عجزوا عن الحصول على معدلات أبنائهم الفصلية
أولياء يطالبون بن غبريط بالعودة للنظام القديم بسبب ضعف الإنترنت!
سيد احمد فلاحي
دخل المئات من أولياء التلاميذ في نوبة من الغضب و السخط على القرار الأخير الذي تبنته مجددا وزيرة التربية نورية بن غبريط، حين قررت المرور للنظام المعلوماتي من أجل الحصول على نتائج أبنائهم المتمدرسين، فيما يخص الثلاثي الثاني والسبب هو صعوبة الولوج إلى الموقع الذي عرف كما جرت عليه العادة خللا كبيرا صعب على الأولياء الإبحار فيه.
تغطيات ذات صلة
التماس 6 أشهر حبسا لأمين عام رابطة حقوق الإنسان المنشقة
زمالي: تفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل لمكافحة البطالة
أولياء يطالبون بن غبريط بالعودة للنظام القديم بسبب ضعف الإنترنت!
رعاية صحية مجانية لأقارب المؤمّنين في سوناطراك
نواب "يستدعون" أويحيى إلى البرلمان بسبب "حادثة الطلبة"!
قد تطول مدة الوصول إلى الموقع عبر الشبكة العنكبوتية يومين فأكثر بحسب تصريحات أولياء لـ"الشروق"، وفي كل مرة يطلب من المستخدم تقديم الرقم السري أو تغيير البريد الإلكتروني وهي العملية التي تتكرر لعشرات المرات، مما يبين للمرة الألف أن الموقع غير جاهز للضغط الكبير، ومن هنا يطرح السؤال عن جدوى إصرار الوزيرة على تجسيد نظام المعلومات رغم مستوى الأنترنت الضعيف من جهة، وهشاشة المواقع التي تصاب بالخلل كلما زاد عليها الضغط، وهو ما الأمر الذي يتكرر كلما أريد البحث عن نتائج الامتحانات الثلاثة الابتدائي والبيام والبكالوريا، والغريب في الأمر حسب ما صرح به الكثير من الأولياء أنهم صاروا بين مطرقة صعوبة التسجيل عبر الموقع وسندان المديرين الذين أضحوا يعاتبونهم على التماطل، طالبين منهم الإسراع في التسجيل قبل الخروج في العطلة التي ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.
وقد طالب الكثير من الأولياء الوزارة الوصية بضرورة العودة للنظام القديم والإفراج عن نتائج أبنائهم والرأفة بحالهم، خاصة كبار السن والأميَين الذين وجدوا أنفسهم في دوامة في ظل صعوبة البحث عن الموقع عبر محلات الأنترنت، التي عرفت خلال اليومين الماضيين حركية مكثفة من طرف أولياء لم يجدوا سوى طرق أبواب مقاهي الإنترنيت، للحصول على معدلات أبنائهم، فإلى متى هذا الشقاء والتعب يقول أحد الأولياء.