قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ظريف قوله خلال زيارة إلى باكستان، إنه "لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران".
واعتبر الوزير، أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تتهم إيران بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.
وأعلنت السعودية مطلع العام 2016 قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.
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وزير الخارجية الإيراني:
سنقف مع السعودية إذا تعرضت لعدوان خارجي
د ب أ - الشروق أونلاين
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.
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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ظريف قوله خلال زيارة إلى باكستان، إنه "لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران".
واعتبر الوزير، أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تتهم إيران بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.
وأعلنت السعودية مطلع العام 2016 قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.