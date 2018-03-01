وزير الطاقة مصطفى قيتوني:

الجزائر ستصدر الكهرباء لدول عربية وإفريقية

date 2018/03/13 views 725 comments 3
author-picture

icon-writer طارق. م

قال وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال زيارته لولاية خنشلة، إن الجزائر عازمة على تصدير الكهرباء، نحو دول عربية وإفريقية على غرار تونس، ليبيا، المغرب، مالي والنيجر وغيرها.

icon-links تغطيات ذات صلة

لتكون الطاقة الكهربائية، "واحدة من الطاقات المتجددة، التي يجب الاستثمار فيها" حسب قيتوني الذي قال إن التصدير سيكون منتصف السنة الجارية، بعد تسجيل الاكتفاء الوطني منها.

icon-tags
  • print