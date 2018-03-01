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وزير الطاقة مصطفى قيتوني:
الجزائر ستصدر الكهرباء لدول عربية وإفريقية
قال وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال زيارته لولاية خنشلة، إن الجزائر عازمة على تصدير الكهرباء، نحو دول عربية وإفريقية على غرار تونس، ليبيا، المغرب، مالي والنيجر وغيرها.
لتكون الطاقة الكهربائية، "واحدة من الطاقات المتجددة، التي يجب الاستثمار فيها" حسب قيتوني الذي قال إن التصدير سيكون منتصف السنة الجارية، بعد تسجيل الاكتفاء الوطني منها.
02018/03/13 على 21:361
voiala هذا وزير صح ..... على الاقل يجيبنا نكت كيما هاذي يضحكنا شوية .... بالله بالله ....
الغريب - الجزائر2018/03/13 على 21:582
كيف في الجزائر فيها نقص فادح و هذا الخلق يقول الجزائر ستصدر الطاقة الهكروبئية ام حرف س فقط لتسويف.
karim - algerie2018/03/13 على 22:253
لا حول ولا قوة الا بالله واحد ايقلك انصدرو الانترنت واحد ايقلك انصدرو السيارات واحد ايقلك احنا عايشين خبر من السويد وانت حاب اتصدر الكهرباء ...هاد الساعة المشاريع تاعكم كلها كلام في كلام .. المهم ربي يوفق .