وزير الطاقة مصطفى قيتوني: الجزائر ستصدر الكهرباء لدول عربية وإفريقية

قال وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال زيارته لولاية خنشلة، إن الجزائر عازمة على تصدير الكهرباء، نحو دول عربية وإفريقية على غرار تونس، ليبيا، المغرب، مالي والنيجر وغيرها.

لتكون الطاقة الكهربائية، "واحدة من الطاقات المتجددة، التي يجب الاستثمار فيها" حسب قيتوني الذي قال إن التصدير سيكون منتصف السنة الجارية، بعد تسجيل الاكتفاء الوطني منها.